朱立倫攻張亞中「一中同表」 反遭圍剿不對2024表態

中天電視舉辦「國民黨主席大擂台─有膽來辯」直播辯論會 ，侯選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中及朱立倫同台辯論。（中天電視提供）

2021/09/18 19:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉投票日逼近，今天在中天新聞舉辦辯論會，候選人交叉詰問階段，朱立倫質疑張亞中主張「一中同表」若與縣市長候選人想法相悖，要換候選人還是改主張？反被爭取連任的江啟臣及另一位候選人卓伯源接連質疑未對2024參選總統明確表態，呼籲黨員不要讓過去「球員兼裁判」的慘劇再發生。

對於朱立倫提問，江啟臣說，他聽到外界對張亞中兩岸路線的疑慮，但也聽到不少對朱立倫沒放棄2024的擔憂，呼籲大家如果希望2024總統初選公平公正制度化，真正打敗民進黨、國會過半，請選擇宣示不參選、中華民國路線的江啟臣，與其調整主張互換候選人，不如選一個對的黨主席。

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卓伯源也追擊說，大家都想避免「球員兼裁判」，因為這樣一定會重蹈2012年覆轍，這會是國民黨最大災難，自己不參選總統，唯一未表態的就是朱立倫，要選總統是光榮的事，可以大膽說出來，但是一直不表態，就請說明如何避免球員皆裁判的疑慮，「如果他不表明，建議大家用選票避免慘劇再發生。」

張亞中則繼續批評朱立倫根本搞不清楚他對九二共識、一中同表、一中三憲的兩岸主張，強調自己當選主席簽完和平備忘錄，還可以經過全體黨員公投決定，過不了就可以否定，但黨主席總要去做，「兩岸大事國之大事，慎重。」

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