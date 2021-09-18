江指國民黨支持度超越民進黨 朱立倫引智庫民調打臉

國民黨主席選舉網路直播辯論會中，候選人江啟臣表示，國民黨的政黨支持度已經攀升第一贏過民進黨，但朱立倫以國民黨智庫所做民調顯示，國民黨與民進黨仍有一段差距。（記者劉信德攝）

2021/09/18 18:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人江啟臣今日下午出席中天電視台所主辦的網路直播辯論會時，強調自己致力黨內改革，向中間靠攏，以及爭取年輕人支持，讓國民黨走出谷底，政黨支持度已經攀升第一贏過民進黨，但遭對手朱立倫以國民黨智庫所做民調顯示，國民黨與民進黨仍有一段差距，藉此打臉江。

朱立倫表示，大家都肯定江啟臣的努力，但根據國民黨智庫民調顯示，國民黨與民進黨還有一段差距，而且民眾黨正在急起直追，國民黨如果不能改變，變得更強、更團結，整合地方縣市長及議會、立法院黨團，不能發揮整體戰力，就會讓民進黨吃豆腐，被民眾黨鯨吞蠶食。

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朱立倫說，國民黨的中心理念、正藍思想不能改變，不能變成小綠、小紅，他並強調，國民黨沒有棄誰保誰的問題，大家都只想棄民進黨，保中華民國與國民黨。

候選人張亞中則表示，其他候選人談2022、2024，他要把國民黨打造成為一個受人尊敬的政黨，但遺憾這次選舉竟然演出考紀會風波，還有人操作棄保，把自己的同志當成垃圾，怎麼可以對同志這麼狠心？這種內鬥內行的政黨如何贏得人民尊敬？

候選人卓伯源說，黨內互打嚴重，他不是要取代、打敗那一個人，也從未做人身攻擊，只提好的政策，是唯一一個未陷入互打的候選人，未來他會做專職無私的黨主席，讓國民黨壯大，只要認同、支持國民黨的黨員，不管失聯多久，都會被一個個請回來。

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