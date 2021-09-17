匈牙利「布達佩斯論壇」 北桃市長與我大使獲邀參與

桃園市長鄭文燦（右上）受邀透過視訊參加「布達佩斯論壇─建立永續民主」會議。（駐匈牙利代表處提供）

2021/09/17 22:39

〔記者楊丞彧／台北報導〕台北市長柯文哲與桃園市長鄭文燦應邀參加「布達佩斯論壇─建立永續民主」會議，與各國市長分享台灣疫後健康照護的未來與利用社群媒體推展市政經驗，我國駐匈牙利代表處大使劉世忠也應邀出席論壇會議，與來自世界各地首都市長及公共政策專家交換意見。

因應當代社會多重挑戰，匈牙利首都布達佩斯市府、智庫「政治資本（Political Capital）」及中歐洲大學民主研究所攜手，16、17日在布市舉行「布達佩斯論壇─建立永續民主（Budapest Forum─Building Sustainable Democracies）」會議，邀請來自歐、美、亞洲之市長及專業人士，一同討論重大公共政策議題，同時邀請與會市長簽署「自由城市協議」，會議採實體出席及同步線上參與。

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應匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）之邀，柯文哲與鄭文燦視訊與會，與其他18個城市市長共同加入「自由城市協議」，這18個城市為阿姆斯特丹、巴塞隆納、佛羅倫斯、法蘭克福、格但斯克、盧布里雅納、倫敦、洛杉磯、曼海姆、巴黎、波德戈里察、里耶卡、斯圖加特、地拉那、烏姆、新烏姆、札格雷布與維也納。

鄭文燦獲邀擔任「疫情後世界健康照護之未來」小組與談人，與會專家一致推崇台灣防疫計畫完善，且運用科技有效防疫。台北市副市長黃珊珊則獲邀於論壇分享，如何利用社群媒體推展市政，同小組的與談人、擴增智慧專家提勒許（George Tilesch）說，曾到台北進行研究，肯定台北市政府相關措施有效傳達正確防疫資訊；英國記者巴特利特（Jamie Bartlett）也表贊同，稱許我國政委唐鳳許多創舉是其他國家難以複製，因為全世界難以找到有如此特殊專業背景的政治家。

「自由城市協議」在2019年12月由維謝格拉德集團（Visegrad Group, V4）4國首都市長創立，包括捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hříb）、波蘭首都華沙市長特夏斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）、匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼、斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦市長瓦洛（Matúš Vallo），在面對保守專制政府崛起之際，這些城市發起倡議，提倡民主制度與透明以對抗民粹主義與國族主義，並建立活力城市與賦能公民間之進步連結，目標為建立全球民主城市之連結，致力永續發展民主。

2021年秋天創立「自由城市協議」的4位市長再度合體，出席「布達佩斯論壇」會議，除了希望深化城市間合作，也強化擴張交流。台灣兩位市長獲邀加入，證明台灣與中歐4國可基於永續民主發展之共同理念，以具體行動推展城市外交，建立公民間的緊密連結。

布拉格市長賀吉普在推特上表示，「V4集團4國首都市長尊崇民主與自由的價值，我們在布達佩斯自由城市協議高峰會上確認此事，並將強化進一步的合作，這相當有意義。」「城市與人民息息相關，透過合作更能好好解決公民面臨的問題，我很榮幸有20座城市加入我們。」

布拉提斯拉瓦市長瓦洛在臉書上說，「很開心有越來越多城市擁抱民主價值，並成為改變的中流砥柱。越開放與越專業管理的城市，能帶來更多正向的結果。」「若人們在城市中看到可信、透明的公共機構與政策，若人民可以辨別出他們居住地的民主領袖，那將是我們能為未來所做的最好的事。」

華沙市長特夏斯科夫斯基於推特指出，「在國族主義民粹運動勃興的此時此刻，許多政府忽視了地方政府在解決關鍵議題的角色，例如對抗氣候變遷與疫後重建，全球城市間的合作相當重要。」

捷克布拉格市長賀吉普（左起）、匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼、斯洛伐克布拉提斯拉瓦市長瓦洛、波蘭華沙市長特夏斯科夫斯基，4位市長再度合體，出席「布達佩斯論壇」會議。（取自特夏斯科夫斯基推特）

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