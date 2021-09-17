未審查先預告明年徵收社子島 柯文哲挨轟「違憲獨裁」

台北市長柯文哲拚卸任前公告社子島開發案區段徵收，遭到社子島自救會抗議。（記者郭安家攝）

2021/09/17 12:49

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲拚卸任前公告社子島開發案區段徵收，昨在議會施政報告指，開發案「主要計畫、主要時程不變，要什麼安置都可討論，但就是要在明年年底前，區段徵收公告要實施」。但此言引發居民不滿，社子島自救會今到台北市政府大樓前抗議，政大地政系教授徐世榮也撰文嗆柯有夠獨裁違憲！嚴厲譴責！

徐世榮說，絕不應接受柯文哲及北市府違憲獨裁作為，柯文哲發言內容讓人非常詫異、憤怒，已嚴重侵害社子島住民在中華民國憲法、兩人權公約所保障的財產權、生存權及基本人權！

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徐世榮說，社子島開發土徵程序還沒開始，環評二階審查沒通過，土地徵收權責機關也不是北市府，是內政部土地徵收審議小組，但柯文哲卻已公開宣布社子島區段徵收一定要公告實施！憑什麼？憲法有賦予柯文哲那麼大權力嗎？

他說，北市府現階段根本還沒提出社子島「區段徵收計畫書」，沒依土地徵收條例進行公益性、必要性之要件審查，柯卻已決定要徵收社子島！我們還是實施民主憲政的國家嗎？又能夠接受這樣的獨裁作風嗎？

對於社子島自救會今天到北市府前抗議，質疑開發公益性、必要性不足，但市府缺乏溝通。北市府發言人陳智菡則回應，市府目標明確，希望被耽誤長達55年的社子島居民，可以居住在一個合理的環境，最重要的問題就是安置。

陳智菡說，北市近期將召開工作坊，盡可能了解在地民眾需求，特別是如何完善對弱勢居民的照顧；針對聚落保存等議題，也會先做聚落指認，充分溝通、廣泛蒐集意見，在主計畫不變的前提下，盡可能做出調整；按照規定是區段徵收前一定要先通過環評。她說，社子島只有一個，意見卻很分歧，市府絕對會盡最大的誠意去溝通、化解對立。

不過，徐世榮指出，內政部部長電子信箱2020年4月已回函表示，2018年6月13日土徵小組聽取北市府報告社子島區段徵收公益性及必要性後，做成建議意見提供內政部都市計畫委員會參考，未有審查通過其公益性及必要性之決議；如果內容尚有未盡完備之處，將實際要求北市修正補充。

內政部也表示，2018年6月26日內政部都委會通過決議是，「社子島擬採區段徵收，請北市府依土地徵收條例第4條，先辦理區徵，符合土地徵收條例第20條後，再具變更計畫書、圖報由內政部核定後實施」。且內政部已說，後續仍須等到環評、區段徵收發給補償費等程序後，主要計畫案才能由北市府報請內政部核定後實施。

社子島自救會至北市府前抗議畫面。（記者郭安家攝）

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