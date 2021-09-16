台灣回禮！感謝日本贈疫苗 謝長廷：人情欠太多會破產

駐日代表謝長廷表示，日本贈台AZ疫苗將達390萬劑，我方16日回贈1萬台血氧機及約1000台製氧機給日本。（圖取自謝長廷臉書）

2021/09/16 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府14日宣布第5度贈台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，贈送疫苗數量將達390萬劑；駐日代表謝長廷表示，欠人情太多「會破產」，台灣今（16日）回贈1萬台血氧機及約1000台製氧機給日本，現場掛起「台日友好，厚誼長存」的布條。

日本外相茂木敏充在14日宣布，近期將再提供台灣50萬劑AZ疫苗，只要準備妥當就會開始運送，截止目前為止，日本已贈送台灣4波共340萬劑疫苗，加上第5波將達390萬劑；茂木也表示，會繼續視國內生產狀況和各該國地區的需求繼續提供，他也強調，向各國提供疫苗讓日本受到很大的感謝。

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謝長廷今天在臉書表示，「大家都知道，欠錢太多會破產，但其實欠人情太多也一樣，朋友的支援要互相才能平衡持久」，有鑑於日本連續5次捐贈台灣友誼疫苗，台灣政府及民間也都以各種方式表達感謝和回報，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心。

謝長廷表示，今天台灣特別提供日本1萬台血氧機及約1000台製氧機給日本，由「日華議員懇談會」會長古屋圭司、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一共同代表接受，現在日本國會面臨改選，自民黨總裁也要改選，是最忙碌的時候，謝長廷說，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

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