朱立倫發黨員信籲離開、猶豫的同志回歸 推CF空戰宣傳

國民黨主席候選人朱立倫今天向黨員發出公開信，呼籲大家與他一起挺身戰鬥，「同志們，離開的，回來吧！猶豫的，出來吧！」（圖由朱立倫辦公室提供）

2021/09/16 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今天向黨員發出公開信，呼籲大家與他一起挺身戰鬥，「同志們，離開的，回來吧！猶豫的，出來吧！」此外，朱立倫競選辦公室還發布第2支CF，空戰宣傳以「團結全黨」、「領導力」正面訴求為主軸，以明快節奏的調性，主打「中央財經專業」、「地方治理經驗」、「連結國際及兩岸」，拉回選戰的主軸。

朱立倫在黨員信中抨擊民進黨執政以轉型正義扭曲國民黨捍衛台灣的歷史貢獻，以抄家式的行政手段讓國民黨陷入一無所有的困境，他並向黨員訴求，與其責怪民進黨，更要反求諸己，作為在野黨，國民黨是不是太軟弱？太缺乏信仰？沒有即時回應人民的期待與需求？強調自己有空前的急迫感，國民黨再不改變，台灣將陷入一黨獨大的極權文化。

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朱立倫並祭出團結牌，強調國民黨若要重返過去榮光，唯有團結在台灣需要國民黨領航的迫切需求下，放下所有短線與利益的計算，支持他整合國民黨14個執政縣市治理成績的資產，務實與捍衛台灣民主信念，維持兩岸和平的理念，以消滅民進黨治國亂象，他誓言要以戰鬥魂帶領國民黨在地方、在街頭以及在每個村里，重新贏得人民的認同。

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