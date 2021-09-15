轉向攻擊？朱立倫今早臉書突批游錫堃「滿嘴道學假慈悲」

國民黨前主席朱立倫（圖）今早突然轟立法院長游錫堃言論美化日本殖民以及中國共產黨，質疑游「滿嘴道學假慈悲」。（資料照）

2021/09/15 09:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫今天上午在臉書發文批評民進黨，為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史，日前民進黨舉辦黨史新書發表會，創黨元老游錫堃致詞提到「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷」，這種美化日本殖民以及中國共產黨的言論，竟出自國會議長之口，讓熟悉歷史與珍愛民主的人恐怕都會聞之震驚，並質疑游「滿嘴道學假慈悲」。

朱立倫表示，參考史丹佛大學胡佛研究所專家林孝庭新撰的「蔣經國的台灣時代」，書中引述已故前總統李登輝論點，稱蔣經國對民進黨建黨的態度溫和，已故前行政院長郝柏村也憶及蔣經國指示對組黨人士要「避免衝突、冷靜處理」，幾天後蔣經國在接受美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆女士（Katherine C. Graham）專訪時，宣布台灣將解除戒嚴，並開放黨禁、報禁。

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朱立倫指出，游錫堃口中相較不殘酷的日本殖民政府，以發生在1896年的日軍「雲林大屠殺」為例，日籍雲林支廳主記今村平藏在「蠻煙瘴雨日誌」記載，日軍當時殺害一萬餘名台灣人，這場屠殺透過外國人及傳教士陸續傳遞到國際社會，當年八月「泰晤士報」報導，「日本士兵暴戾侮慢之程度令人咋舌，肆無忌憚地殺人放火，老幼婦女皆不能免」，中華民國立法院長美化日據史實，把埋骨萬人的慘案描述到雲淡風輕，叫雲林鄉親何以告慰先祖？

朱立倫還說，中共在香港的行為，警察滿大街的拘捕年輕人，催淚彈與瓦斯彈四射齊發，他多次公開聲援，反觀手握權柄的游錫堃，不督促政府加速收留香港民眾，反而看著投審會在2020年3月提高投資移民門檻，把香港朋友拒之國門之外，自己力所能及的事不去做，現在還拿香港處境來說嘴，「這是不是滿嘴道學假慈悲？」

朱立倫指出，促轉會最近研擬把中正紀念堂的銅像移除，要改成「反省威權歷史公園」，與游錫堃此番言論對照，民進黨想透過竄改歷史、黑化兩蔣、抹煞過去國民黨治理的貢獻，意圖已經非常明顯，這種連日本殖民政權屠殺台灣人的歷史都可以抹滅不談的執政黨，還好意思大談「反省威權」？

國民黨前主席朱立倫今早突然轟立法院長游錫堃（圖）言論美化日本殖民以及中國共產黨，質疑游「滿嘴道學假慈悲」。（資料照）

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