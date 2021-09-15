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    打狗英雄聯盟嗆扳倒陳其邁 基進：明明就「討厭高雄聯盟」

    打狗英雄聯盟點將嗆扳倒陳其邁，陳子瑜酸明明就是「討厭高雄聯盟」。（記者王榮祥翻攝）

    打狗英雄聯盟點將嗆扳倒陳其邁，陳子瑜酸明明就是「討厭高雄聯盟」。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/15 22:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕偏藍營社團、學者、網紅自組打狗英雄聯盟，點名多人評估可在下屆高雄市長選舉扳倒陳其邁！台灣基進解讀該聯盟明明就是「討厭高雄聯盟」

    還裝什麼「打狗英雄」？

    基進新聞部副主任陳子瑜分析，這群號稱由國民黨類智庫政策小組所組成的團體，從記者會上提出論述來看，國民黨會失去高雄市民的信任、淪為各據山頭的小圈圈集合體，完全不令人意外。

    他認為，國民黨想取回高雄執政權，但這個聯盟點名的人選，沒有一個是高雄人或在高雄長期耕耘的人，只想要炒短線、用空降來製造話題，高雄人已經領教過一個韓國瑜，不會再吃這一套了。

    他表示，這個聯盟有學者成員，但提出的意見倒很像是習近平最近在搞的「共同富裕」，用相對剝奪感來鼓吹階級對立。

    例如台積電到高雄設廠一事，是左楠居民期盼的好事，藉由創造優質工作機會，帶動週遭商業更加活絡，提供更多消費可能，也促進高價值的服務業發展；台積電設廠是左楠全球化、高雄提升國際競爭力的絕佳契機。

    如果按照這聯盟論述，台積電來了，會有得到多跟得到少的問題；那台積電不來，不就是讓大家都「得不到」？不正是讓國民黨繼續喊「高雄又老又窮」？話都給你們說就好啦，這不是討厭高雄聯盟，什麼才是？

    陳子瑜指出，這聯盟與其整天在那邊點名誰出來選市長，為什麼不由成員自己跳下來選？像蘇偉碩醫生，之前還蠻常到上基進臉書留言，敢說敢言，戰力比國民黨台面上這些人都更強，不是嗎？

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