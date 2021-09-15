親藍「打狗英雄聯盟」點名7選將 有機會扳倒陳其邁

一群親藍學者、青年世代成員組成「打狗英雄聯盟」，今開記者會點名7名藍白政治人物有機會扳倒現任高雄市長陳其邁。（記者方志賢攝）

2021/09/15 16:52

〔記者方志賢／高雄報導〕一群親藍學者、青年世代成員組成「打狗英雄聯盟」，今開記者點名朱立倫、江啟臣、柯文哲、李四川、高金素梅、柯志恩、羅智強等7名藍白政治人物，有機會扳倒現任高雄市長陳其邁，呼籲藍營應在11月前確定市長人選，留1年時間讓候選人深耕，才能讓國民黨在高雄重新執政。

打狗英雄聯盟成員呂謦煒表示，高雄市長選舉是重中之重，有團體提出戰鬥藍的精神，而為國民黨開疆闢土才是真正的戰鬥，朱立倫、江啟臣等黨主席候選人如果到高雄開疆闢土，不僅整個台灣聚焦在高雄，也都是改變高雄的最佳人選，希望2位黨主席候選人能認真考慮。

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呂謦煒說，另外羅智強、柯志恩不但形象清新，也都很有戰鬥力，他出身高雄，更希望能夠推出在地人選，包括前韓市府團隊、現任民意代表，學者專家，如果願意為高雄挺身而出，對國民黨的未來很有希望。

精神科醫師蘇偉碩也表示，中央執政的民進黨擅於宣傳、包裝政治明星，執政後把民主、進步拋在腦後，並打壓新聞、言論自由，期盼集結所有在野力量，成立以公平、正義價值的大聯盟，並提出台灣發展方向、高雄改變的目標，甚至協調出各縣市長、議員候選人。

高雄大學教授廖義銘也表示，高雄市政缺乏來自民間社會的監督，公民社會、在地團體及年輕人若對市政沒有聲音，市政會被特定意識形態及黨派利益所影響，講真話的就是英雄，只要各行各業勇於發出心聲的人都可以是英雄。

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