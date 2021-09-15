打狗英雄聯盟嗆再讓陳其邁輸 趙天麟：韓家軍一心想復辟

趙天麟批評打狗英雄聯盟本質就是韓家軍，一心想復辟，難取得市民共鳴及認同。（記者王榮祥翻攝）

2021/09/15 18:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕由學界、社會團體、自媒體、青年等組成的打狗英雄聯盟，今聲明「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」；民進黨高市黨部主委趙天麟批評，該聯盟本質都是韓家軍，一心想復辟回歸，難取得市民共鳴及認同。

趙天麟指出，高雄市長陳其邁執政1年來，高市招商有成，積極解決水電問題，台積電等國際知名企業都有意投資高雄，執政成果市民有目共睹，高雄缺乏民間社會監督之說法，豈不直接打臉在議會佔多數的國民黨議員？

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他表示，去年高雄市民透過罷免及補選，產生新的市長與市政團隊，陳其邁上任這一年來戮力從公，不論在防疫或招商引資上，都拿出了很好的成績，世界級的晶圓大廠台積電都已考慮要在高雄設廠，此時此刻高雄最不需要的就是政治口水。

趙天麟說， 所謂的「打狗英雄聯盟」成員韓粉色彩濃厚，例如高雄大學教授、國民黨智庫學者廖義銘等人，曾大讚韓流可以改變高雄，歷史哥李易修還是韓粉粉專版主，馮國豪更是新黨黨員，曾預測韓國瑜要選黨主席等， 一幫本質都是韓家軍的人，侈言監督高雄，本質是一心想復辟回歸，難以取得市民共鳴及認同。

趙天麟奉勸國民黨，應先喬定自己的黨主席選舉，不要讓黨主席惡鬥的新聞天天攻佔媒體版面，否則只會更添「藍色憂鬱」，讓黨員失望跳船。

他也盼選舉朝野應彼此良性競爭，並提出具有建設性的意見，這些無謂的口水只證明民進黨未來不僅要讓陳其邁連任，議會也要過半，才能為高雄打造最穩定的政治及投資環境。

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