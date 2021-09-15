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    李文宗被爆「寄生北捷」 柯文哲：「我覺得」不是大家想的那樣

    北捷董座李文宗被爆花百萬公帑改建北投會館學員宿舍作為自己的「豪華官邸」，柯文哲（見圖）說，如果是改建就由北捷去處理，但我覺得不是大家想像的那樣。（台北市政府提供）

    北捷董座李文宗被爆花百萬公帑改建北投會館學員宿舍作為自己的「豪華官邸」，柯文哲（見圖）說，如果是改建就由北捷去處理，但我覺得不是大家想像的那樣。（台北市政府提供）

    2021/09/15 17:34

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲高中同學、台北捷運公司董事長李文宗被爆「寄生北捷」，花百萬公帑擅自改建北投會館學員宿舍作為自己的「豪華官邸」，更打破北捷20年來保全委外標案慣例，遭質疑涉嫌綁標。台北市長柯文哲面對媒體追問仍避而不答，反而回應：「如果是改建就由北捷去處理，但我覺得不是大家想的那樣。」

    議員李建昌指控，李文宗打破北捷20多年保全警衛委外招標採最低標的慣例，將環運處負責的環狀線車站及機廠的保全警衛招標案改為最有利標，涉嫌為招募台灣民眾黨選舉金源而綁標，又被議員游淑慧爆料「寄生北捷」，擅自改建北捷的北投會館學員宿舍作為「豪華官邸」，總裝修費高達287萬，每月水電費等開銷用公帑埋單，形同「寄生北捷」。

    媒體詢問李文宗挨批「寄生北捷」，市長是否可接受這種花錢方式？柯文哲回應，北捷本來就沒事先蓋官邸，台北市現在蓋官邸多貴，所以他們就說北投會館的員工宿舍弄個房間給李文忠住，「我也不需要去替誰辯護什麼，如果是我的政策我會替我自己辯護，如果是改建就由北捷去處理，但我覺得不是大家想像的那樣。」

    至於李文宗打破過去保全標案，遭控為民眾黨綁樁，柯文哲指出，這就是典型的認知作戰的範例，改革一定會影響到既得利益階級者的利益，但改革的方向若是對的，仍要堅定地去做。

    柯文哲說，現在台北市的規定，超過兩千萬都不准價格標，皆要採最有利標，若要價格標需市長專簽同意，台北市目前的政策，盡量要走向最有利標，因為過去都採最低價格標，首長都沒有責任，廠商就低價搶進，完全沒品質，得標廠商還會變相壓低員工的薪水變低薪。

    柯文哲說明，為了品質、保障員工比較好的薪水，北市府過去幾年都要求要盡量往最有利標來做，台灣應慢慢成為進步的國家，因此市府反對用最低價格標，但也有採很多防弊措施，譬如上網招標時同步公布評審委員的名字，讓社會檢驗。

    柯文哲說，採最有利標是台北市很大的進步，不再像過去怕負責任，都用最低價格標，品質很爛，到時候再想要追加預算，搞得亂七八糟，現在都要求最有利標，首長、評審委員要負責，因為在事先就會公布名字。

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