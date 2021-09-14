獨家》柯P老同學、北捷董座李文宗 遭爆公帑改建宿舍當「豪華官邸」

台北市長柯文哲的老同學、台北捷運公司董事長李文宗，遭台北市議員游淑慧爆，將北捷的「北投會館」改裝為個人豪奢官邸，內部家具應有盡有，且配咖啡機等，還以公帑支付每月水電費等。（台北市議員游淑慧提供）

2021/09/14 21:18

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲的老同學、台北捷運公司董事長李文宗，遭北市議員李建昌指控打破北捷20年來保全委外標案慣例，涉嫌為招募台灣民眾黨選舉金源而綁標；議員游淑慧再加碼爆料，李文宗擅自改建北捷的北投會館學員宿舍作為自己的「豪華官邸」，每月水電費等開銷也皆用公帑埋單，所享待遇更勝市長，種種「靠勢」行為形同「寄生北捷」。

對此，北捷解釋，按規定董事長不適用租賃北市府首長宿舍，後考量撙節開支決定不自購首長宿舍，但遠自新竹就職的董事長確有住宿需求，故調用北投會館學員宿舍供其住宿；並強調去年已針對議員相關索資詳盡說明，惟仍對外提供混淆資訊，呼籲外界勿以訛傳訛。

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柯文哲於2019年任用高中同學李文宗擔任北捷董事長，招來酬庸之嫌；游淑慧指出，自李文宗上任後就屢接獲北捷內部爆料，進一步調查發現，李文宗曾企圖透過北捷購置單戶要價高達9500萬的捷運大橋頭聯開宅當作個人官邸，但遭時任台北市政府秘書長張哲揚以「退請再議」擋下才作罷。

游淑慧爆料，李文宗事後不死心，竟再私自將北捷學員宿舍「北投會館」3樓的4間單人房打通，比照飯店規格改造為24坪的行政套房，作為自用的豪華官邸，內部不僅沙發、電視、冰箱等家具一應具全，甚至還配有咖啡機、吧檯椅等專屬配備，總裝修費達287萬，自去年3月1日歡喜「入厝」，與妻子同住，且每月的水電費、電話費皆由北捷支付，形同全民埋單。

游淑慧怒批，李文宗「靠勢」擅自擴權，不斷對內宣稱可直通市長，經常「拿雞毛當令箭」，令內部員工敢怒不敢言，重轟李文宗所享待遇更勝市長，根本是「寄生北捷」，坐實外界酬庸質疑。

北捷說明，經2011年前市長郝龍斌任內人事處函示，北捷董事長不適用租賃北市府首長宿舍，另經簽報郝龍斌同意由北捷自行以捷運共構方式建置宿舍，但因購宅經費高昂，北捷經整體考量並撙節開支決定不購置首長宿舍，改調用北投會館供有住宿需求的董事長居住，並按「中央機關首長宿舍管理要點」規定，由出借機關支應水電相關費用。

台北市長柯文哲的老同學、台北捷運公司董事長李文宗，遭台北市議員游淑慧爆，將北捷的「北投會館」改裝為個人豪奢官邸，內部家具應有盡有，且配咖啡機等，還以公帑支付每月水電費等。（台北市議員游淑慧提供）

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