北捷轟交通部打疫苗被漏、只紓困高捷 董座：柯文哲愛民如子

北捷董事長李文宗（左）與台北市長柯文哲。（資料照）

2021/07/08 21:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕疫情衝擊大眾運輸，交通部上週報請行政院核定的紓困方案，納入高雄捷運，台北捷運今晚發布新聞稿，怒批交通部「甩鍋推卸責任」。北捷董事長李文宗6日更在臉書PO文批評，中央把北捷與其他捷運公司將疫苗優先施打拋在腦後，文末還讚美台北市長柯文哲，「愛民如子也許有點矯情，卻是我們此刻的心情。」

北捷公司聲明稿指出，交通部繼疫苗「掛一漏萬」後，紓困補助方案再度漏了北捷，值得玩味的是，軌道單位先前只有高鐵被納入，交通部為此特別修訂紓困辦法，將高捷納入補助名單中。

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北捷說，先前是疫苗、現在是紓困，但病毒不分公民營單位，疫情期間全國百工百業均受到重大衝擊，國內各軌道業不分公、民營其實配合防疫，鼓勵民眾少出門、居家辦公，運量因此大幅下降、虧損嚴重。

根據北捷統計，尚未宣布三級警戒前，4月平均日運量為201萬人次，5月平均日運量則因三級警戒銳減到113萬人次，6月更是下滑到僅44萬人次；收入方面，6月客運收入為3.09億元，與去年同期12.54億元，相差9.45億元，減幅高達7成5。

北捷說，交通部說台北捷運、台中捷運、桃園捷運均為「公家公司」，主管機關為縣市政府，若有必要可透過縣市政府衛生單位予以協助，但全國軌道業的最高主管機關如此「甩鍋」，實在令人不解。呼籲交通部，將北捷等軌道業納入紓困補助對象，維持系統營運安全及永續經營，「切莫政治凌駕專業，甩鍋推卸責任」。

李文宗臉書PO文指出，三級警戒剛開始時，北捷同仁陸續確診，內外排山倒海的壓力洶湧而至；在市府黃珊珊副市長辦公室的指導下，默默地、冷靜地進行疫調、匡列、隔離、篩檢、分流、分艙、異地辦公，終將疫情控制在「+0」的穩定狀態，這段時間雖然辛苦，但是亳無怨言。

李文宗說，晴天霹靂，6月22日中央宣布台鐵、高鐵列入疫苗優先施打，竟然把北捷和其他捷運公司拋在腦後，頓時悶鍋炸了，北捷數萬員工和眷屬憤怒了！他有話要跟中央說，「我們只剩下謙卑的請求，拜託您把該給北捷的疫苗，盡速撥給台北市政府！」

最後，李文宗說，，頂著來自八荒四海、鋪天蓋地的假新聞、造謠、誣蔑、中傷壓力下，柯文哲市長仍然不忘初心，堅守心存善念、盡力而為的誠信價值，北捷數萬同仁和眷屬感謝柯文哲市長，「讚美您愛民如子也許有點矯情，卻是我們此刻的心情！」

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北捷運量銳減，月台幾乎沒人排隊。（資料照）

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