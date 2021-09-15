酸陳時中若當市長難進入狀況 柯P稱：我上任前2年如漢獻帝

台北市長柯文哲談到參選下屆市長呼聲高的衛福部長陳時中，直言他當市長也難進入狀況。（資料照，台北市政府提供）

2021/09/15 13:09

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲接受專訪談到參選下屆市長呼聲高的衛福部長陳時中，先批今年疫情爆發後才發現「天啊！台灣竟什麼都沒準備，就是每天報『明牌』」，且不論誰當市長都無法馬上進入狀況，自稱初上任前兩年如「漢獻帝」，當時「滿朝都是曹操、董卓」，雖自己「超級聰明又超級用功」，但也花了2年學習。

資深媒體人陳文茜網路節目《茜問》今播出柯文哲專訪；柯表示，台灣於2000年後就無文官制度，陳水扁、馬英九擔任總統任內換了10位行政院長，平均每任任期1.3年，而依自己擔任市長的經驗，短短1.3年還沒搞清楚狀況，前2年任期如「漢獻帝」，而「滿朝都是曹操、董卓」。

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柯文哲評價陳時中認為，台灣為海島國家、一開始也有做到邊境管制，所以去年防疫成功，但其實並未受到真正考驗，直到今年爆發本土疫情，才發現「天啊！台灣竟什麼都沒準備，就是每天報『明牌』」，北市府還得先向廠商開借條搶購快篩試劑，並直言這次是「運氣好」，因為自己是重症醫學醫生，才可直接下達指令。

柯文哲直言，當市長不需要什麼都會，但一開始會無法進入狀況，自己是「超級聰明又超級用功」，且「沒有人像我這麼認真」，也花了2年學習，而回顧過去歷任市長中，僅黃大洲做得最好、政策有規模、計畫，但遇到趙少康及陳水扁兩大政治金童，不善言詞、不會選舉「就掛了」。

柯文哲說，民主政治的問題在於選得上及做得好常常是兩回事；至於下任市長是否須為自己的子弟兵，柯認為，歷史上來看，指定接班人很難成功，最理想方式仍是訓練足夠的人供市面選擇。

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