北捷保全招標打破20年規則 李建昌控柯P同學受託特定廠商

台北捷運示意圖。（資料照，記者楊心慧攝）

2021/09/14 15:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲2019年任用高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長，遭外界質疑內舉不避親、有酬庸之嫌，台北市議員李建昌接獲民眾投訴，李文宗涉嫌綁標，在特定保全公司拜託下，打破20多年保全警衛委外招標方式採最低標的慣例，改為最有利標，他調閱資料後更發現，北捷特地修改規則，他質疑改標案方式到底是誰拍板決定？

改採公開評選最有利標 符合採購法及市府招標政策

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北捷表示，保全委外合約改採公開評選最有利標，符合政府採購法及市府招標政策，且提升旅客服務品質共創多贏，對於議員以大巨蛋、行政宿舍及招募政黨選舉金源等不實內容，移花接木本案公司首長涉及綁標等情事感到遺憾，呼籲外界勿別有用心模糊焦點。

北捷說明，保全人員對於捷運運輸服務特性具必要性，採用最有利標可提供得標廠商合理管理費用，避免削價競標降低人員品質，未來相關合約均將採用相同作法，目前首件招標案已報市府核備，並依採購法相關程序進行中，現階段最重要是依照採購法公平公開精神，完成評選作業。

針對李建昌指控廠商拜託李文宗，保全委外合約才首度採用最有利標，北捷指出，招標作法按照採購法公開招標方式辦理，有意願廠商皆可參與投標，北捷也與多家廠商溝通，目的在於透過不斷溝通，希望本案招標順利擇優決標，也顯示公司治理及後續相關招標作法決心。

李建昌指出，李文宗事情眾多，包含在大巨蛋案替柯文哲召開喬蛋會議，屢屢立功，甚至逼走前都發局長林洲民，今年7月又遭前親民黨發言人吳崑玉踢爆，耍大牌刁難公訓處，沒被安排住行政套房就暴怒。

李建昌接獲陳情，指李文宗為了招募民眾黨的選舉金源，在特定保全公司拜託下，打破20多年保全警衛委外招標方式採最低標的慣例，改為最有利標；李建昌調閱資料發現，北捷所有委外的保全警衛招標案，僅環運處負責的環狀線車站及機廠採最有利標，其他現行路段的保全工作都仍是最低標。

李建昌認為，捷運公司搞這樣太難看，同樣是一路段2019年招標還是採最低價標，為何今年就改採最有利標？同為今年標案到期的小巨蛋場館和貓空纜車系統的保全警衛標案都仍決議延標維持最低標。

李建昌質疑，捷運公司這樣修改規則，卻非一體適用，這種專案處理修改標案方式到底是誰拍板決定？

李建昌轉述知情人士的話，表示該保全公司早在去年12月就曾到捷運公司拜會李文宗，遊說將標案改為最有利標，提高標案利潤，今年2月招標公告後，北捷高層更默許承辦主管多次前往該保全公司拜訪，瓜田李下、毫不避嫌。

李建昌表示，柯P曾說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，試問柯P，捷運公司一個標案都搞這樣，你知道嗎？你怎麼看？董事長默許公司這樣幹，難逃綁標之嫌！

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