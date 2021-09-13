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    首頁　>　政治

    民眾黨要求平鎮停車場崩塌案重啟調查 桃市府：無必要

    桃園市政府交通局停車管理管理工程科長魏光譽（左）、桃園市建築公會理事長韋多芳（右）出面說明。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市政府交通局停車管理管理工程科長魏光譽（左）、桃園市建築公會理事長韋多芳（右）出面說明。（記者魏瑾筠攝）

    2021/09/13 14:03

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市平鎮區文化公園地下停車場去年施工過程中崩塌，釀1死、2傷，引發各界討論，台灣民眾黨今「三問」桃園市政府交通局，並要求重啟調查；桃園市交通局表示，法官審理並未同意該案結構技師重作鑑定，目前配合司法審理，沒有重啟調查必要。

    針對民眾黨質疑，桃園市交通局當初並未針對平鎮文化地下停車場要求三方會審；桃園市建築師公會理事長韋多芳表示，該案於去年4月30日發生後，桃園市交通局於去年5月6日，邀集台灣省土木技師公會、桃園市結構技師公會及桃園市建築師公會召開初步鑑定結果討論會議，當時三方初步判定結果均指向此案是因結構計算疏失，導致樓板設計載重不足。

    韋多芳說，當時該案結構技師洪維良也出席，並坦承是他結構計算疏失後，隨即離席，並表明委由桃園市建築師公會進行鑑定，當天該案建築師、營建廠也向陸續桃園市建築師公會提出協助鑑定申請。

    針對民眾黨質疑，為什麽當時並未向營造廠提出民事求償，而是事後補件，桃園市交通局停車管理工程科長魏光譽回應，去年鑑定報告出爐時，並無指向營造廠有施工疏失，直到桃園地檢署偵結，赫然發現營造廠也被列為被告，隨後採取民事求償。

    另，民眾黨也質疑桃園市交通局為什麼不曝光案發時的崩塌畫面，魏光譽則說，監視畫面一直在坊間流傳，並說明，此案設計覆土須3.9公尺高，但填土至3公尺高時地下室就崩塌，也就是本來不到3.9公尺高就崩塌，跟廠商施工填土進度沒有關聯，此案主要還是結構計算疏失導致崩塌。

    台灣省土木技師公會、桃園市結構技師公會及桃園市建築師公會召開初步鑑定結果討論會議，當時三方初步判定結果均指向此案是因結構計算疏失，導致樓板設計載重不足。（記者魏瑾筠攝）

    台灣省土木技師公會、桃園市結構技師公會及桃園市建築師公會召開初步鑑定結果討論會議，當時三方初步判定結果均指向此案是因結構計算疏失，導致樓板設計載重不足。（記者魏瑾筠攝）

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