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    宜蘭縣全台最後公布停班課 民批：指揮官林姿妙竟在跑攤

    民眾質疑，宜蘭縣民都在等停班課資訊，縣長林姿妙（拿麥克風者）身為宜蘭縣災害應變中心指揮官，晚上竟參加活動。（民眾提供）

    民眾質疑，宜蘭縣民都在等停班課資訊，縣長林姿妙（拿麥克風者）身為宜蘭縣災害應變中心指揮官，晚上竟參加活動。（民眾提供）

    2021/09/11 23:48

    首次上稿 22:40
    更新時間 23:48

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕璨樹颱風來勢洶洶，宜蘭縣今晚8點10分宣布隔天停班課，是全台最後一個宣布的縣市。民眾發現，縣長林姿妙身為宜蘭縣災害應變中心指揮官，晚間6點多卻出現在社區中秋聯歡晚會，全宜蘭縣都在等停班課資訊，指揮官怎麼還在跑攤？應變中心副指揮官、縣府秘書長林茂盛回應，隨時都有向縣長報告災害狀況，縣長都全程掌握。

    宜蘭縣災害應變中心位於宜蘭縣消防局4樓，根據宜蘭縣災害應變中心作業要點，宜蘭縣災害應變中心指揮官一人由縣長兼任，副指揮官二人由副縣長、秘書長兼任，執行秘書由各災害應變中心開設機關（單位）首長兼任。應變中心要與各單位保持密切聯繫，策劃應變對策，採取必要措施，並向指揮官報告。

    但民眾發現，今晚6點30分左右，林姿妙出現在冬山，參加冬山鄉一個社區中秋聯歡晚會，和民眾打招呼並上台致詞，現場停留15至20分鐘。他質疑，宜蘭縣應變中心一級開設中，全宜蘭人都在等停班課資訊，指揮官怎麼還在跑攤？

    林茂盛回應，宜蘭縣上午11點30分成立應變中心，林姿妙會外出瞭解災害整備工作，中心若須開會，將親自主持；他自己則任副指揮官，全程坐鎮，晚上也睡在消防局，「我們全程掌握狀況，隨時報告給縣長」。

    他說，停班課有一定的標準，他與消防局長、人事處長等專業團隊就氣象資料進行討論後，向林姿妙報告，才對外宣布停止上班課，縣長全程都有掌握。另，縣府下午就宣布，晚上10點前發布停班課資訊，晚上8點已經提前2小時。

    林茂盛說，林姿妙除了白天外出視察，晚上也在晚會宣導颱風天注意事項，疫情期間也提醒鄉親烤肉要符合中央及宜蘭縣政府指引。

    記者致電詢問林姿妙，第一通電話中，隨行秘書表示縣長正在忙；第二通電話中則指出縣長到應變中心聽簡報，暫時沒空回應。宜蘭縣政府晚上10點40分表示，縣長還在應變中心。

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