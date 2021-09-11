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    林右昌出席「預備文官團」結訓典禮 期勉團員為城市未來努力

    基隆市長林右昌出席「預備文官團」結訓典禮，期勉團員為城市未來一起努力。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌出席「預備文官團」結訓典禮，期勉團員為城市未來一起努力。（基隆市政府提供）

    2021/09/11 14:08

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕考選部今年首度與基隆市政府合作辦理「預備文官團」訓練，團員到基市府接受6天實務研習，基隆市長林右昌今天也出席結訓典禮，勉勵團員們一起為城市的未來努力。

    「預備文官團」招募來自12所大學不同系所共21名團員，團員先在國家文官學院進行2天訓練課程，並到基隆市政府都市發展處、教育處、觀光及城市行銷處、產業發展處及文化局等單位實務研習6天，依各局處規劃內容，參與局處會議、業務政策研討、實地參訪、實作等活動。

    林右昌在結訓典禮中分享他當年投入市長選舉的過程，挑戰資源最缺乏的縣市，想要證明只要有能力，就可以創造希望，改變一座城市。

    林右昌說，他剛上任時，基隆市是失業率、離婚率及自殺率「三高」的城市，負債比47.36%也是全國第三高，經過這幾年的努力，負債從142億元降為68億元，負債比降為30.86%，預算規模則是從165億元提高為220億元。他相信團員在基隆市政府實務研習期間，已經感受到市府同仁的衝勁，市府的機關文化已經大幅改造，市府同仁努力為這個城市付出。

    在結訓典禮上，團員們也發表見習期間的心得，團員表示，經過6天實務研習後，改變自己對於公務員的刻板印象，未來也想要投身公部門。

    基隆市長林右昌（中）與預備文官團團員合照。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌（中）與預備文官團團員合照。（基隆市政府提供）

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