習近平稱要粉碎台獨 台獨聯盟：人民意志是獨立必要條件

台獨聯盟發聲明稿，呼籲現在更應集結更強大的眾人意志，積極「主張」台灣獨立決心，尋求更多的國際「支持」。圖為台獨聯盟等獨派團體發起台灣正名行動。（資料照）

2021/07/10 22:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕中共總書記習近平本月1日在中共百年黨慶中說，要「粉碎台獨圖謀」。台獨聯盟今天發聲明指出，自蔡英文政府2016年就任開始，台美關係已經有很大的實質進展，台日之間也是空前緊密，國際間更不再坐視中國對台灣的威脅，從日、美等國相繼捐贈台灣疫苗，抵抗台灣被假消息滲透的「政治疫情」即可見一斑；「人民意志是台灣獨立的必要條件」，現在更應集結更強大的眾人意志，積極「主張」台灣獨立的決心，尋求更多的國際「支持」。

台灣獨立建國聯盟今天指出，中共7月1日百年黨慶中，中共總書記習近平說要「粉碎台獨圖謀」；主張戰略模糊的美國印度太平洋地區事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）則於7月6日出席亞洲學會（Asia Society）視訊座談表示，「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。其實美國「不支持」台灣獨立，也不支持會造成兩個中國的中華民國並不是新聞，重點是我們就因此不「主張」台灣獨立了嗎？

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台獨聯盟表示，不管是「台灣已經獨立說」還是「台灣尚未獨立說」，正名、制憲、國家正常化可說是廣義獨派人士共同的目標，在中國不斷威脅、企圖吞併的威脅下，抗中保台的重要性與迫切性更是多數台灣人的共識，我們應大聲說出台灣人自我認同與自我保衛的集體意志，切勿因他國未積極支持或惡鄰叫囂反對而害怕退卻。

台獨聯盟指出，主張台獨的人並不需要過度悲觀，自蔡英文政府2016年就任開始，台美關係已經有很大的實質進展，台日之間也是空前地緊密，國際間更不再坐視中國對台灣的威脅，從日、美等國相繼捐贈台灣疫苗，抵抗台灣被假消息滲透的「政治疫情」即可見一斑。

台獨聯盟指出，美國承諾持續依據「台灣關係法」的基礎，協助台灣自我防衛、維護台海安全以及繁榮，為台灣提供了有利的「支持」，以及各種形式以台灣為名的美國法案，如參、眾兩院通過的「六項保證」決議、雙方政府官員互訪的「台灣旅行法」、「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法」等，所有這些之前的挺台行動和坎貝爾重申台灣「不該被國際社會排除在外」，積極支持台灣國際參與，都應該一起納入美國不支持台獨，但也沒有反對台獨的解讀當中。

台獨聯盟認為，目前自認為是台灣人，或是認為台灣已經是獨立國家的人，已經不是國民黨或共產黨過去所說的一小群人，經過數十年打壓依然努力不懈，台灣獨立已經是一個有生命力、世代傳承壯大的共同使命，美國「不支持」台灣獨立，並不會阻擾我們的意志，反而考驗著我們，集結更強大的眾人意志，積極「主張」台灣獨立的決心，尋求更多的國際「支持」。

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