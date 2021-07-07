坎貝爾表態美不支持台獨 國台辦要求以實際行動證明

朱鳳蓮得寸進尺要求美國以實際行動表明反對台獨。（翻攝直播）

2021/07/07 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日表示不支持台灣獨立。對此中共見縫插針，國台辦今天（7日）嗆聲，稱台獨是「絕路」，還囂張表示「祖國必須統一」。

坎貝爾6日提到，美國支持與台灣建立強健的非官方關係，但不支持台獨，指稱美方充分體認到這件事情的敏感性；但他也表示，台灣有權利和平生活，希望看到台灣在國際上扮演重要角色，尤其是在疫情議題領域，不應該被國際社會拒絕。

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綜合中媒報導，針對坎貝爾提到「不支持台獨」說法，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上撂話，稱「台獨是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。」朱鳳蓮還得寸進尺要求美國以實際行動表明反對台獨的立場，「我們敦促美國政府以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，明確反對台獨，為台海和平穩定發揮建設性作用。」

而我國外交部今天則對坎貝爾支持參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，同時也重申台灣為主權國家，不是中華人民共和國的一部分，「是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主。」

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