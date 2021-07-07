為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    坎貝爾表態美不支持台獨 國台辦要求以實際行動證明

    朱鳳蓮得寸進尺要求美國以實際行動表明反對台獨。（翻攝直播）

    朱鳳蓮得寸進尺要求美國以實際行動表明反對台獨。（翻攝直播）

    2021/07/07 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日表示不支持台灣獨立。對此中共見縫插針，國台辦今天（7日）嗆聲，稱台獨是「絕路」，還囂張表示「祖國必須統一」。

    坎貝爾6日提到，美國支持與台灣建立強健的非官方關係，但不支持台獨，指稱美方充分體認到這件事情的敏感性；但他也表示，台灣有權利和平生活，希望看到台灣在國際上扮演重要角色，尤其是在疫情議題領域，不應該被國際社會拒絕。

    綜合中媒報導，針對坎貝爾提到「不支持台獨」說法，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上撂話，稱「台獨是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。」朱鳳蓮還得寸進尺要求美國以實際行動表明反對台獨的立場，「我們敦促美國政府以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，明確反對台獨，為台海和平穩定發揮建設性作用。」

    而我國外交部今天則對坎貝爾支持參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，同時也重申台灣為主權國家，不是中華人民共和國的一部分，「是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日副相提「美日協防台灣」 中國外交部、國台辦接連跳腳
    2021/07/06 19:53

    日副相提「美日協防台灣」 中國外交部、國台辦接連跳腳
    稱沒人可阻擋統一台灣 王毅嗆美國「縱容和鼓勵台獨分裂勢力」
    2021/07/03 19:56

    稱沒人可阻擋統一台灣 王毅嗆美國「縱容和鼓勵台獨分裂勢力」

    用元大證券交易美股 周周再抽大獎
    「武統台灣」頻傳 國台辦竟扯：因「台獨猖獗」
    2018/01/17 11:30

    「武統台灣」頻傳 國台辦竟扯：因「台獨猖獗」
    國台辦再嗆台獨 柯P：別動不動就恐嚇
    2017/03/07 12:52

    國台辦再嗆台獨 柯P：別動不動就恐嚇
    政治今日熱門
    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有
    2021/07/07 15:29

    遭譏「AZ特戰隊」 賴士葆喊冤：聽醫師的話打 何過之有

    這算王見王？趙少康邀柯文哲直播 網友批：可怕的組合
    2021/07/07 00:14

    這算王見王？趙少康邀柯文哲直播 網友批：可怕的組合

    美日接連強調「介入台海」 范世平：習近平力有未逮
    2021/07/07 00:17

    美日接連強調「介入台海」 范世平：習近平力有未逮

    巾幗不讓鬚眉 新台灣之女 美維吉尼亞軍校學成歸國
    2021/07/07 05:30

    巾幗不讓鬚眉 新台灣之女 美維吉尼亞軍校學成歸國

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播