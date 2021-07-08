蔡總統講台灣要群體免疫 江啟臣：青少年沒打就不會有這一天

國民黨主席江啟臣。（資料照，國民黨提供）

2021/07/08 10:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日上午出席該黨青年部「超前部暑，青年作伙」暑期活動線上營隊發布記者會時表示，德國、美國已經率先對12至18歲青少年施打疫苗，蔡英文總統前天稱台灣要朝向群體免疫目標前進，但只要青少年沒打，這一天就不會到來，他要問執政黨疫苗經費到底花到哪裡？有沒有規劃購買青少年的疫苗？衛福部應該清楚告訴國人，否則所謂的群體免疫目標是講假的。

江啟臣呼籲民進黨，台灣有數百萬名青年與青少年，應該幫他們採購足夠安全的經國際認證疫苗，如果今天不採購，明天就會後悔。

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此外，江啟臣還說，青年們飽受得不到紓困的困擾，隨畢業季到來，6月、7月、8月失業率只會攀升，不會下降，年輕人找工作很困難，根據調查，有8成的應屆畢業新鮮人願意降低待遇找到工作，但這些人可能只有2成會被錄取，目前政府紓困亂象一堆，覆蓋率不足，尤其對應屆畢業學生及新的求職者而言，都得到不紓困，年輕人幾乎是被擺在邊緣，他希望執政黨能召開立法院臨時會，幫年輕人解決疫苗施打及紓困等困境。

他說，政府有責任讓人民安心過生活，年輕人目前正處於無疫苗施打的曝露風險，台大公衛學院教授陳秀熙昨天也說，政府在疫苗政策上應該讓年輕人有疫苗施打，並建議未來採購BNT疫苗，應該優先提供年輕人接種。

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