白宮現階段不支持台獨 外交部重申「中華民國台灣是主權國家」

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾6日提到，美國支持與台灣之間有力的非官方關係，但不支持台灣獨立，「我們充分體認、瞭解此事的敏感性」。外交部今對此表示，中華民國台灣是主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。（資料照）

2021/07/07 11:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日提到，美國支持與台灣之間有力的非官方關係，但不支持台灣獨立，「我們充分體認、瞭解此事的敏感性」。外交部今對此表示，中華民國台灣是主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主。

坎貝爾7月6日在華府出席「亞洲協會」（Asia Society）活動，談及不支持台灣獨立引起我國輿論關注。坎貝爾長期友台同時強調兩岸穩定，上任前就曾強調美台維持強健夥伴關係的戰略重要性，也體現在拜登政府系列挺台作為中。對於華府政界辯論應走向「戰略清晰」，坎貝爾今年5月也曾表態，不認同取消對台灣「戰略模糊」政策，敦促北京維護台海現狀；他相信美中都認為維持台海現狀，符合雙方利益。

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外交部今天表示，坎貝爾強調美國支持與台灣維持強勁的非官方關係，並重申支持台灣的國際角色，特別是在對抗疫情與爭取疫苗方面，不應被排除在外。外交部對坎貝爾支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，並對美國政府及時捐贈我國250萬劑疫苗，共同對抗疫情的堅定友誼重申由衷謝忱。

外交部並指出，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持「堅若磐石」（rock-solid），也積極聯合盟友表達對台海和平穩定的高度重視。台灣也是負責任且可靠的夥伴，我方與美國在許多區域及全球性議題都有非常緊密的合作，樂願對國際社會繼續做出貢獻。

外交部並重申，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀。我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣參與國際事務的機會，並且已贏得美國及其他理念相近夥伴的高度肯定與支持。外交部將在現有堅實基礎上，持續與美國緊密合作，繼續強化雙方的實質友好夥伴關係。

國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁4日接受前總統陳水扁廣播訪問時，也談及美國不支持台灣獨立一事。邱義仁說，對民進黨的主張來說，這（台獨）是目標理想，但要修改什麼茲事體大；說起來很殘酷，要考慮國際形勢、要考慮中國可能的作為。黨有這個目標是有價值的，但現實上要考慮國際情勢，包括美國反應和國內情形，現實和理想中間怎麼去努力。

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