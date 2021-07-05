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    首頁　>　政治

    邱義仁指美國不支持台獨 綠委：時機未到

    立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團舉行線上記者會，由黨團幹事長劉世芳（左二）、書記長羅致政（右二）、副幹事長黃世杰（右一）、立委鄭運鵬（左一）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

    2021/07/05 11:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁，昨接受前總統陳水扁廣播訪問時，提到美國不支持台灣獨立，且在國際情勢下，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。對此，立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，立院已成立修憲委員會，正名等議題都可以談，「革命尚未成功，同志仍需努力」；民進黨立委許智傑則認為，美國不是不支持台獨，而是時機未到。

    邱義仁昨表示，對於民進黨的主張來說，這（指台獨）是目標理想，但要修改什麼，茲事體大；說起來很殘酷，要考慮國際形勢，要考慮中國可能的作為，且美國根本就不贊成。不過，邱也提到，黨有這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢，包括美國反應和國內情形，現實和理想中間怎麼去努力。

    對此，劉世芳表示，民進黨從成立至今最重要的文件，就是1999年通過的「台灣前途決議文」，裡面提到目前台灣就是主權獨立的國家，國號是中華民國，現在立院已成立修憲委員會，有若干委員或民間團體提到，修憲有無正名等，當然都是可以考慮的，邱義仁所提的內容，基本上也不脫此文。

    劉指出，我們也了解，在國際政治上，要如何維持台海穩定，是政府優先處理的施政方向，我們也知道，國際政治角力複雜，對於中國一直謀取統一台灣甚囂塵上，台灣問題已變成國際議題，值得長期注意、關心。

    劉也坦言，若要修憲，立院要通過3/4的高門檻，公民複決還要半數以上同意，才有可能修憲，民進黨立場一致，套一句孫中山先生所說過的話：「革命尚未成功，同志仍需努力」，為了維持台海穩定，為了讓國家內部民主法治都可以按照憲法的修正方向來談，這是我們目前的首要目標。

    許智傑則認為：「我想美國不是不支持台獨，而是時機未到」，美國也反對中國併吞台灣，所以近幾年力挺台灣，給予台灣更多實質的幫助，維持台海的穩定和安全。許表示，我們台灣人還是持續努力，強壯自己、幫助別人，爭取更多國家認同與支持，相信終有可成的一天。

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