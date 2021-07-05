台灣有獨步全球武器！ 鄭運鵬曝「有信心清0指標」7件事

國內武漢肺炎疫情，今本土新增28例，持續創下近來單日新低，其中新北更只有新增5例確診個案，也是這一波疫情大爆發以來，新北首見單日確診數只有個位數，另台北市則新增15例，雙北疫情持續降溫。（本報後製）

2021/07/05 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕國內今（5）日新增28例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，持續創下近來單日新低，雙北疫情同樣持續降溫，指揮中心指揮官陳時中也提到疫情持續往下。對此，民進黨立委鄭運鵬指出，今日確診數只有28例，也是有信心可以「清零」的指標了。

陳時中今日公布國內新增31例武漢肺炎病例，分別為28例本土及3例境外移入，本土病例再創5月15日雙北三級警戒以來最低；另新增1例死亡，陳時中也坦言疫情持續往下。

請繼續往下閱讀...

對此，鄭運鵬在臉書表示，今日確診數28，不只是低於30，也是他印象中有信心可以清0的指標，而他也提到這代表7件事。

鄭運鵬說，照著指揮中心所指引和主導的方向，大致上都是正確的，不需懷疑；五月疫情爆發以來，或許每個地方政府多少有防疫方法、執行能力、經驗值的差距，所以造成個別縣市下降趨勢的速度差別，但是整體來說是非常優秀的。

鄭運鵬批評，台北市擁有最密集的醫療資源、平均學歷最高的公務人員，卻沒辦法在三級警戒之下率先趨近於零，這甚至是令人遺憾的結果；五月以來，國人又回到去年的自我防疫意識，現在每個人、每個家庭、每個工作環境的防疫工具也都算是充足，所以即使有超級傳染源，也不容易再意外大爆發了，「但，前提是大家都有把自己保護好。」

鄭運鵬說，以每日確診量到各縣市都可以疫調的規模來看，「我再說明一次，台灣要清0不會是天方夜譚！」部分人士奠基在社區還有黑數，而認為不可能清0，但他認為只要讓這些極少量的黑數不容易傳播出去，就很容易斷鏈，也不會影響清0的目標，「疫調，絕對是台灣獨步全球的武器！」

鄭運鵬提到，經歷這波為期二個月的疫情輿論攻防，很多人都誤信「沒有疫苗，就沒有清0」的說法，這是完全的錯誤推論，因為疫苗的保護力能避免感染和重症，但歐、美、日等國家的疫苗政策，就已經不可能全國清0，只能靠疫苗接種來避免國家正常生活再度崩潰。

最後他也說，國內如果再度清0、疫苗接種率提高到有理論上的群體免疫力之後，要不要保持境外移入也放寬，以「即使有人感染也不至於重災」的思考，恢復成2019年疫情前的正常運作狀態，那是另一階段的事了。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法