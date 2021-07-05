守法行人挨撞反被罰 高檢署主任檢察官痛批：濫開單≠交通執法

高檢署主任檢察陳宏達（見圖）獲知300元罰單獲撤銷後，痛批「濫開罰單不等於交通執法」。（資料照，記者劉信德攝）

2021/07/05 17:48

〔記者溫于德／台北報導〕高等檢察署主任檢察官陳宏達去年過馬路時被車撞，反遭警方認定未走在斑馬線上，挨罰300元，提起行政訴訟獲勝訴總算平反。陳宏達受訪時向本報表示，感謝台北地院審理本案的法官作出正確判決，也批「濫開罰單不等於交通執法」，認為此判決同時給台北市警局（負責裁處單位為大安分局）上了一堂「寶貴的法治教育」。

陳宏達還原那場車禍，他說，去年7月28日晚間8時許，他依綠燈號誌行走行人穿越道，被違規搶先左轉自小客貨車撞傷，他自認是守法的被害人，3個月後反而遭受濫施裁罰，處分恣意偏頗，實在不可思議。

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陳宏達：一般人受公權力恣意侵犯恐難平反

陳宏達強調，經過多次依法申訴，均未獲採納，告發、裁罰機關「顢頇官僚，沒有自省能力」，才不得不提起行政訴訟，他不只是要捍衛個人的權益及名譽，更是為市井小民發聲，不信公理喚不回；而勝訴是本於他的專業，一般人受到公權力恣意侵犯，恐怕未必有能力平反。

陳宏達提出三點聲明向各界懇求：

一、執法不能泯滅人性，辦案不是沒血、沒眼淚！執法應衡量公平性及合理性，行公義，好憐憫、存謙卑，苦民所苦。不要把善良的民眾也當作寇仇對待，警察如果不「依法行政」，濫開罰單，那不是交通執法，那是「擾民」、「苛政」，而「苛政猛於虎」，浮濫的裁罰只會帶來更多的民怨，對於交通安全的改善並沒有實質的助益，不要讓市民連過個馬路都要提心吊膽，不能安居樂業！

二、建立行人穿越道應有的權威及安全，積極展現改善交通安全「執法決心」，並拿出一套有效的「防護策略」，認真研議、務實改善，減少車禍傷亡的發生，生命安全對每個家庭都是彌足珍貴、無可取代！濫開罰單不等於交通執法，執法不要只有5分鐘熱度，作作表面功夫或浮誇宣傳，而是應該真正下功夫、用心執法，有效落實保護民眾「行的安全」各項措施，這是警察作為「人民保姆」責無旁貸的天職。

三、加強法治教育、專業訓練，淘汰不敬業、不適任的警察人員。警政體系應該要求警察強化交通執法專業，尤其在第一線員警應該確實作好蒐集、保全證據的基本功，揚棄「技巧性吃案」的惡質文化，對於人民的陳情、訴求不要裝聾作啞、視而不見；教育訓練尤其應加強人權保障、「依法行政」的觀念，不能恣意妄為；對於少數怠惰散漫、操守不佳，藉勢、藉端擾民的不適格員警應予淘汰，以免影響整體警譽。

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