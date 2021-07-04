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    首頁　>　政治

    酈英傑將離台 林智堅視訊話別︰感謝美捐贈疫苗

    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

    2021/07/04 10:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，新竹市長林智堅今天特別以視訊通話，感謝酈英傑為台爭取到莫德納疫苗，讓新竹市民都受惠。酈英傑處長回應，「這是應該的」，台灣是很重要合作夥伴。2人相約，疫情趨緩後相聚。

    林智堅與酈英傑過去互動不錯，酈英傑曾帶團隊到竹市府交流，還到訪竹科與廠商互動；林智堅也曾到台北市美國在台協會（AIT）參訪。

    林智堅表示，很感謝酈英傑處長為台爭取到莫德納疫苗，竹市已開打莫德納疫苗，期盼疫情早日過去，2人可以在美國或台灣再次多交流。他也承諾，若酈英傑處長訪台，他將邀請多個竹科廠商一同熱鬧。

    對於在台灣日子，酈英傑說，他跟台灣緣分很深，「肯定會回來的」，他也期待疫情過去及重逢的日子。

    林智堅為即將卸任的酈英傑，準備新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品，林智堅說，水晶球裡有一隻金魚，具有東方特色，米粉沖泡包不管何地，都可簡單品嘗新竹特產。

    酈英傑也回應說，禮物多到不可思議，他等不及要把金魚水晶球給孫女看看了。

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    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

    美國在台協會（AIT）處長酈英傑將卸任離台，新竹市長林智堅今天用視訊話別，感謝美國捐台疫苗，更送新竹米粉和水晶球給酈英傑做紀念。（市府提供）

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