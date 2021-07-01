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    台美TIFA復談 酈英傑：為任期劃下圓滿句點

    美國在台協會處長酈英傑即將離任，昨出席暌違近五年後終於復談的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議時說，TIFA程序在此時重新啟動可說是「為我的任期畫下一個圓滿句點」。（資料照）

    美國在台協會處長酈英傑即將離任，昨出席暌違近五年後終於復談的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議時說，TIFA程序在此時重新啟動可說是「為我的任期畫下一個圓滿句點」。（資料照）

    2021/07/01 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將離任，昨出席暌違近五年後終於復談的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議時說，TIFA程序此時重新啟動，可說是「為我的任期劃下一個圓滿句點」。增進美台經濟關係是他列出的任內優先工作之一，他和團隊也將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。

    第十一屆TIFA會議昨採線上方式舉行，酈英傑在開場致詞時感性指出，在擔任AIT處長三年任期屆滿之際，TIFA程序重新啟動可說是為他的任期劃下一個圓滿句點。他說，剛接任AIT處長時，就列出了任內四個首要優先事項，其中一項便是增進美台經濟與商業關係。他和團隊致力於加強並深化美台經濟關係，也將重啟TIFA談判視為重振美台貿易夥伴關係的重要元素。

    酈英傑回顧，過去幾年來，美台已在眾多領域上拓展經濟合作關係，包括與台灣和其他理念相近的夥伴共同提高對鞏固供應鏈韌性的認知，並擴大支持創新及推動經濟成長的數位貿易關係。美台在增進貿易便捷化、擴展環境合作及確保勞工權益獲得更好的保障上，都有積極合作。

    酈英傑也肯定台灣解禁美豬一事，他說，美方知道蔡政府致力於推進雙邊經濟關係，包括即使必須做出艱難的政治決策，仍然決定採用以科學為基礎的國際標準。

    酈英傑直言，這些進展奠定了堅實基礎，讓美台如今能有具建設性且積極正向的討論。同樣重要的是，美台將透過現有的TIFA工作小組及新建立的工作小組，持續互動交流，相信TIFA會談將有助於美台經濟關係走在正確的道路上，讓未來能有更多的合作及進展。

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