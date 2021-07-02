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    首頁　>　政治

    中選會決議4公投延至12月 蔡壁如：應立刻規劃「不在籍投票」

    民眾黨團幹事長蔡壁如。（資料照）

    民眾黨團幹事長蔡壁如。（資料照）

    2021/07/02 18:09

    〔記者陳昀／台北報導〕中選會下午決議原828舉行的四大公投案延後至12月18日投票，民眾黨團幹事長蔡壁如表示，由於疫情的不確定性仍高，應立刻著手規劃「不在籍投票」的法制作業，現在不做、以後也要做，不如現在就做。

    蔡壁如批評，過去兩大黨出於政治算計，不在籍投票沒辦法好好討論，但歐美先進民主國家，以及鄰近的日、韓，都採用不在籍投票多年，是各國保障憲法參政權的方式，如韓國2020年4月15日國會大選，在疫情期間，採用提前投票、不在籍投票、境外投票等替代方式，投票率創20年新高，保障民眾參政權。

    蔡壁如強調，選務人員目前已經採用不在籍投票，台灣不是沒有經驗，也不必跟電子投票掛勾，這沒有資安，以及無法秘密投票的問題，且能減少人流移動的染疫風險，應規劃讓民眾登記後，在工作地、就學地投票。

    她也主張公投先做、國內先做，公投對事不對人，且已與公職人員選舉脫鉤辦理，相對單純，應該先做，之後再考慮擴大到公職人員選舉，民眾對海外投票尚無共識，就擱置爭議，先從國內開始做。

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