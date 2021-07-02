中選會宣布公投延至12/18投票 政院：尊重

中選會主委李進勇今天說明公投延期辦理，行政院表示尊重。（中選會提供）

2021/07/02 16:44

〔記者李欣芳／台北報導〕針對中選會今天下午宣布，原定8月28日舉行的藻礁公投等4項公民投票，因受疫情影響，改定於12月18日投票，對此，行政院發言人羅秉成受訪表示，尊重中選會的決議。

羅秉成表示，由於中選會是獨立機關，對於獨立機關所做的決議，行政院予以尊重。

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