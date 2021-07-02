中選會宣布公投延至12/18投票 政院：尊重

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
中選會主委李進勇今天說明公投延期辦理，行政院表示尊重。（中選會提供）
〔記者李欣芳／台北報導〕針對中選會今天下午宣布，原定8月28日舉行的藻礁公投等4項公民投票，因受疫情影響，改定於12月18日投票，對此，行政院發言人羅秉成受訪表示，尊重中選會的決議。
羅秉成表示，由於中選會是獨立機關，對於獨立機關所做的決議，行政院予以尊重。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
四項公投案延期 中選會：疫情影響改至12月18日投票
呼應公投延期 民眾黨團也喊開二次臨時會
層峰地表名片【白鹿】獨院電梯墅
4公投領銜人發表聲明：中選會7/2應決定延期或續辦
立院民眾黨團：公投延期於法有據 中選會應及早因應
中選會7/2討論公投是否延期 立院民進黨團：尊重中選會決策
中選會宣布陳柏惟罷免案成立 暫定8/28投票
中選會延後公投 國民黨要求立即暫緩萊豬進口及三接工程
林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微
竹北代表會提普發萬元紓困自治條例草案 公所：財政不足有困難
中共黨慶國民黨改發新聞稿 民進黨立委鄭運鵬 PO截圖驚呼奇文共賞
是否微解封？陳其邁：「若要7天內解封， 我的答案是最好不要！」
熱門推播