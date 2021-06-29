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    中選會7/2討論公投是否延期 立院民進黨團：尊重中選會決策

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團今天舉行記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/06/29 11:32

    〔記者簡惠茹／台北報導〕中選會即將於本週五開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，立法院民進黨團表示，尊重中選會判斷和決策。

    立法院民進黨團今天上午舉行記者會，會中媒體詢問，原訂於8月28日要登場的四大公投案，國民黨近來呼籲政府防疫優先，但是「不可沒收人民公投的權利」，要求政府有責任說清楚在防疫期間，如何保障在安全的環境下進行公投，民進黨團對此的看法。

    民進黨團幹事長劉世芳說，沒有人可以沒收公投權利，過去1、2個月，民眾黨、時代力量和國民黨對於8月28日是否如期舉行公投有不同聲音和看法，這禮拜五中選會將做討論，民進黨黨團尊重中選會討論結果，考慮目前三級警戒狀態，中選會要徵詢指揮中心疫情判斷，就我們所了解，如果疫情持續三級警戒，公投的選務人員是否願意出任或是否影響公投率都是考慮重點。

    劉世芳說，基於以上理由，我們一再呼籲，尊重中選會判斷和決策，民進黨黨團站在人民立場，我們是有民主有制度有公投的國家，根據公投規則來走，但是要考慮疫情之下造成的公投結果是否是真正的結果。

    媒體詢問，民進黨就四大公投案，之前拍板要舉辦施政座談會論述投下4個不同意票，但因疫情爆發而停擺至今，如何因應8月公投，黨內是否會進一步討論對策？延後及綁2022大選是否為解套的方案之一？

    劉世芳說，目前為止黨內對於是否延後公投沒有正式討論過，有沒有要綁大選也沒有討論過，我們在乎的還是全國疫情要控制得宜，讓大家在自由狀況下參與公民投票，這才是民進黨團現在最在乎的部分。

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    立法院民進黨團幹事長劉世芳。（記者簡惠茹翻攝）

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