立院民眾黨團：公投延期於法有據 中選會應及早因應

立法院民眾黨團主張延後辦理公投。（民眾黨團提供）

2021/06/29 15:54

〔記者謝君臨／台北報導〕今年8月28日即將舉行珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選4項公投。受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，立法院台灣民眾黨團今發布聲明，指公投的幾項議題涉及重大國計民生，影響甚鉅，希望中選會面對當前疫情處境，考慮延後辦理公投，法規方面基本上不是問題。

民眾黨團指出，疫情陡升對於許多公共議題的討論和宣傳，遭到嚴重的阻礙，而延後公投在法規面基本上不是問題，關鍵在於中央政府的態度，其理由有4。

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首先，依據紓困振興特別條例第7條，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。另，公職人員選舉罷免法第66條也有相關規定，均有法所據。因此，指揮中心與行政院應趕緊定奪公投是否延期舉辦，不能因疫情之由，沒收人民討論公共議題的權利與投票表態的權利。

其次，上會期民眾黨立委張其祿曾提出公投法第23條修正案，「公民投票日除另有規定外，應定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次。公民投票日為應放假日」，也能夠因應現在的狀況，來彈性的變更公投日程，當時為何不進行修法？導致現在公投改期問題，進退兩難。

第3，即使公投沒有延期，為避免因疫情限制交通通勤之故，可能導致許多在外地工作的民眾，無法回到戶籍地投票。根據公投法第25條，「主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之」。因疫情的緊急與特殊情況，中選會應考慮若不延期舉辦公投，至少能以不在籍投票的方式，讓人民對公共議題表態。

最後，對於公投是否執行，應尊重民意對於公共議題的討論及表態，這是直接民主的展現方式。雖因疫情擴散的緊急狀況，但也不能沒收民意，草草舉辦公投，這樣的公投結果，既不重視公共議題討論，也不能表現出民意，缺乏民意基礎。民眾黨呼籲，指揮中心與中選會，應當及早因應延期投票的相關準備。

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