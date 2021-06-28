中選會要討論公投是否如期舉行 國民黨：凸顯政府無能

國民黨主席江啟臣（見圖）今下午召開公投小組會議，決議防疫優先，但是政府不可沒收人民公投的權利，要求中選會7月2日開會後，明確告訴外界828公投是否如期舉行。（資料照）

2021/06/28 18:06

〔記者林良昇／台北報導〕中選會7月2日將開會討論828公投是否延期，國民黨今表示，防疫優先，但政府也不可沒收人民公投的權利，要求中選會需在7月2日開會後明確告訴外界公投是否如期舉行。

國民黨主席江啟臣今下午召開公投小組會議，做出4項決議，包含：一、 防疫優先，但是政府不可沒收人民公投的權利。二、 政府有責任說清楚在防疫期間，如何保障在安全的環境下進行公投，例如是否採用分流投票方式或其他具體防疫措施等，讓人民安心投票。三、 公投該有的法律程序應該要依法進行，也必須提供地方政府以及公投提案單位進行準備。四、 要求中選會要在7月2日開會後，明確告訴外界828公投是否如期舉行。

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國民黨強調，今天需要討論能否在828如期進行公投，其實是充分凸顯政府的無能，正由於中央政府無法超前部署，防疫無能、買疫苗無能、規劃準備無能，才造成今天的困擾。國民黨呼籲政府亡羊補牢，儘速就四項公投未來如何進行，給人民一個完整的說明。

此外，國民黨亦公布最新民調，若8月28日如期舉行4項公投，有高達4分之3（74.3％）的民眾表示會去投票，不會投票的僅有2成；不贊成萊豬進口的民眾亦高達7成5，顯示儘管在疫情期間，民眾對於反萊豬進口的意志依舊堅定。

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