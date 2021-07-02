四項公投案延期 中選會：疫情影響改至12月18日投票

中選會主委李進勇今天說明公投延期辦理。（中選會提供）

2021/07/02 16:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕因應疫情影響，中選會預計今天下午召開委員會審議8月28日的公投是否改期，並舉行記者會說明審議結果，中選會表示，因受COVID-19疫情影響，改定於今年12月18日辦理，投票時間仍然從上午8時起到下午4時。

中選會原定於8月28日舉行「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」和「重啟核四」四項公投案，但是因應疫情影響，今天下午召開委員會審議公投日期是否改期，並舉行記者會說明審議結果。

請繼續往下閱讀...

中選會說明，原定於8月28日舉行投票，超過1980萬投票權人將於遍佈全國17479個投票所進行投票，選務機關所招募的投開票所工作人員則將近27萬人，選務工作繁瑣，除需動員相當人力外，亦需歴經相當時間籌備辦理。

中選會表示，然而COVID-19疫情在5月間轉劇，中央流行疫情指揮中心於5月11日宣布全國進入二級警戒，又於5月15日提升雙北市為三級警戒進而擴及全國，日前復延長至7月12日，除禁止室內5人室外10人以上之聚會外，並關閉校園、社區活動中心和宮廟教會等場所，選務工作也受到嚴重影響與延遲。

中選會指出，本會委員認為受疫情影響情形已符合公民投票法第24條準用公職人員選舉罷免法第66條第1項、第2項規定，公民投票投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達全國三分之一以上改定投票日期之要件，並參酌司法院釋字第553號解釋，避免依原定日期投票將產生立即嚴重之後果，為確保公民投票之權利，維護全民防疫之成果，考量政府提高全民施打疫苗覆蓋率的時程，及選務作業調整所需時間，全體委員一致通過，改定投票日為2021年12月18日。

主委李進勇進一步說明受疫情影響的選務辦理工作主要有5點，首先，全國約27萬投開票所工作人員都應接受選舉委員會所辦之講習，此項講習活動平均每場次超過200人參加，人數眾多，明顯超過現階段中央流行疫情指揮中心的防疫指引而無法辦理；第二，投開票所工作人員負責查驗投票權人身分、發放公投票、協助投票、維持秩序及辦理防疫事務等，與投票權人密切接觸，容易成為病毒傳播的破口，因此，地方選舉委員會反應，盼選務人員能優先施打疫苗，否則將引發辭退潮。

李進勇表示，第三，選舉業務龐雜繁複，多靠地方政府兼辦協助，而各地方政府現在無不傾全力辦理各項防疫工作，公所人力相當吃緊，實在沒有辦法再兼顧選務；第四，投開票所場地洽借困難，這次公投全國預定設置17479個投票所，其中設在全國中小學校教室佔44%，依第三級疫情警戒標準及防疫措施規定，全國中小學校園停止對外開放，日後縱然調降疫情警戒標準，全國中小學校園於第二級警戒期間仍停止對外開放，勢必無法提供設置投票所。

李進勇說明，第五，又諸多媒體報導與研究顯示，在國外各種節慶活動人流群聚之後，往往引發疫情升溫。鑒於公投日為全國近期最大規模人流移動與群聚活動，值此疫情蔓延之際，允宜避免因群聚造成疫情爆發之嚴重後果。

李進勇表示，中選會也有徵詢中央流行疫情指揮中心的意見，依國際疫情狀況，於疫苗覆蓋率不足、未嚴格管制下，重要節日或大型活動均會造成人口流動增加、民眾防疫遵從度下降，提高社區傳播風險，加上傳播力較高的變異株陸續出現，即使原本受控制疫情，仍有很大機率會再度快速升溫。

另外，李進勇說，也有徵詢協助辦理選務的地方政府和選委會，意見或有不一致，但是絕大部分都是請中選會參考指揮中心專業意見，本於中選會權責做決定，地方政府會配合。

中選會說明，12月18日的公投，投票權人仍以原2021年8月28日有投票權資格之投票權人為限，選務安排也跟著調整，公民投票的發表會辯論會，同時改訂到今年11月13日到12月11日辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法