呼應公投延期 民眾黨團也喊開二次臨時會

立法院民眾黨團總召邱臣遠、立委張其祿開線上記者會主張，召開臨時會修改「公投法」等法規，呼籲國民黨團參與連署。 （圖擷取自臉書直播）

2021/07/02 12:43

〔記者陳昀／台北報導〕中選會今將審議828四項公投案是否延期，立法院民眾黨團總召邱臣遠、立委張其祿上午開線上記者會主張，現行公投法明定公民投票日於8月第4個星期六過於僵化，對於是否適用選罷法又有爭議，因此要求召開臨時會修改「公投法」等法規，呼籲國民黨團參與連署；不過，稍早國民黨團已宣布提案召開二次臨時會並完成連署。

針對公投是否延期，民眾黨團提出4點主張：公投延期辦理但不能過久，以免影響法律保障民眾每兩年一次實踐公民投票的權利；務必在防疫安全、保障民權及依法行政等3大原則下進行公投；召開臨時會修改公投法等法規，解決法律適用問題；請國民黨團支持，由在野黨提案召開臨時會。

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邱臣遠表示，4位公投領銜人近日公開發表聲明，要求中選會本週決定公投是否延期，民眾黨團也認為，在疫情嚴峻和公投議題無法有效討論和宣傳情況下，應適度延期辦理公投；但萊豬、藻礁等議題均具有時效性，不宜延長過久。

邱指出，「公投法」第23條規定：「公民投票日定於八月第四個星期六」、「每兩年舉辦一次」過度僵化，「公職人員選舉罷免法」適用與否又有爭議，因此針對公投延期舉辦，認同時代力量立委陳椒華的倡議，召開臨時會，提出「公投法」相關修法，解決法律適用的問題，呼籲國民黨黨團也參與連署，召開臨時會。

張其祿表示，他身為民眾黨公投小組的召集人，也研究過既定法規，投票日若遇不可抗力事件，除了依據總統發布緊急命令的方式外，也能依照《公職人員選舉罷免法》第66條進行延期，且有相關執行子法可準用於公投程序。

張其祿認為，若要修與公投相關的法律，必須思考不在籍投票的問題，《公投法》第25條早已明文可不在籍投票，但仍需另以法律訂定實施方法，長久以來，中選會一直遲遲未有動作，如今考量疫情，推動不在籍投票法立法正當其時，更應加速作業。

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