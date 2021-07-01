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    4公投領銜人發表共同聲明：中選會本週應決定是否延期

    中選會即將於明日開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，4大公投領銜人今上午則是先發表共同聲明，內容提到，中選會不管是否延期，都必須在本週做出決定。（圖擷自江啟臣臉書）

    中選會即將於明日開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，4大公投領銜人今上午則是先發表共同聲明，內容提到，中選會不管是否延期，都必須在本週做出決定。（圖擷自江啟臣臉書）

    2021/07/01 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中選會即將於明日開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，「公投綁大選」、「反萊豬」、「珍愛藻礁」及「重啟核四」等4項公投領銜人江啟臣、林為洲、潘忠政、黃士修等人，今上午則是先發表共同聲明，內容提到，中選會不管是否延期，都必須在本週做出決定。

    近期本土疫情嚴峻，中選會明日將召開委員會議，討論「828全國公投日」是否能依法正常舉辦，4項公投領銜人江啟臣、林為洲、潘忠政、黃士修等人今上午則是先發布共同聲明，內容提到，領銜人共同表示，中選會必須在7月2日委員會議，明確告訴國人，8月28日是否繼續辦理公民投票，或是必須延期？如果有延期的必要，應如何修正「公民投票法」以茲因應？

    聲明也指出，若因疫情而必須延緩8月28日公民投票日，中選會應明確向國人說明必須延期的理由，以及延至何時辦理公民投票。若決議依舊如期於8月28日辦理公民投票，也應立即將所有選務人員納入「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員專案」第七類疫苗施打對象、提供充足防疫裝備 及「防疫津貼」。

    聲明也提到，因應疫情，中選會除應妥善規劃不在籍投票或移轉投票外，也應延長投票時間以便分流。並指中選會應加強宣導「828全國公投日」及投票建議，提供安全環境與防疫設備，讓民眾無後顧之憂進行投票。聲明呼籲，中選會與疫情指揮中心應負起完全的責任，組成專家小組指導協助地方政府投開票場所的防疫及投票動線，讓民眾能安心投下神聖的一票。

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