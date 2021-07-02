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    中選會延後公投 國民黨要求立即暫緩萊豬進口及三接工程

    中選會將828公投時程延後至12月18日，國民黨強烈要求行政院立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後決定。（資料照）

    中選會將828公投時程延後至12月18日，國民黨強烈要求行政院立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後決定。（資料照）

    2021/07/02 17:00

    〔記者施曉光／台北報導〕中選會決定將原訂828公投時程延後至12月18日，國民黨提出3點聲明回應，國民黨主張立法院應立即召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投法律上的疏漏，並討論增訂不在籍投票等相關作法。國民黨也強烈要求行政院應立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。

    國民黨說，立法院應立即超前部署召開臨時會，補正「公民投票法」中關於延緩公投法律上的疏漏，賦予更明確的法源依據，此次因為疫情而被迫延緩公投，也凸顯台灣選舉制度的落後與缺失。

    此外，國民黨主張立法院應召開臨時會，一併討論增訂不在籍投票、通訊投票以及移轉投票等相關作法，跟上世界民主先進國家的腳步，保障公民基本權利。

    對於原本828將由人民公投決定的「反萊豬公投」及「珍愛藻礁公投」等重大公共政策，如今延到年底，國民黨認為，這波疫情破口源於蔡政府防疫不力而導致，延燒迄今影響公投時程，中央政府實應負起責任，立即暫緩「萊豬進口」及「三接工程」，直至人民透過公投做出最後的決定。

    國民黨指出，行政院評估目前尚未有解封規劃，未來疫情也可能持續反覆不定，應該比照國外在疫情中進行投票的諸多前例，落實我國的不在籍投票制度，透過不在籍、移轉投票、通訊投票等方式，避免群聚、減少染疫風險，又能讓人民行使公民權。

    國民黨強調，儘管公投時程調整至12月18日，但4項公投案中，基於領銜提出「反萊豬」與「還我公投」等2項公投案，國民黨仍將以最積極負責的態度面對，並考量如何在防疫期間，持續進行公投案的推動，中選會也有責任提出明確的防疫措施與作為，讓每位公民都能安心行使投票權。

    國民黨主席江啟臣也透過視訊發表談話，要求行政院應立即暫緩萊豬進口以及三接工程，直到人民透過公投決定。他也要求立法院應該立即召開臨時會，補正公民投票法有關投票日期延緩的法律規定疏漏，讓公投法可以更完備。

    江啟臣說，這次疫情讓公投投票被迫延期，凸顯中選會自從疫情爆發以來，沒有超前部署，讓國人行使公投權也能以先進國家所實施的不在籍投票、通訊投票、移轉投票等方式進行。

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