立院國民黨團擬提7/7二次臨時會 為公投推不在籍投票

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍上午召開「敬告中選會不要變相沒收公投！民進黨不要再擋不在籍投票！」記者會。（國民黨團提供）

2021/07/02 11:09

〔記者陳昀／台北報導〕中選會原訂於8月28日舉行「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」和「重啟核四」4項公投案，因應疫情影響，今將召開委員會審議是否改期。立法院國民黨團批評民進黨先前私利修法寫死「公投法」規定「每2年8月第4個星期六投票」，嚴重危害民權，並宣布，下週一將提案於7月7日召開二次臨時會、展開「不在籍投票」修法。

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍上午召開「敬告中選會不要變相沒收公投！民進黨不要再擋不在籍投票！」記者會。鄭麗文指出，現行「公投法」明定每2年於8月第4個星期六投票，被民進黨寫死了，就算準用「選舉罷免法」，也只有在投票日前一天或當天發生不可抗力情事才能改期，證明民進黨私利修法，已嚴重危害人民行使直接民權、公投的權利。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，目前有81國針對疫情擬定選舉配套，韓國行使大選也為居家隔離者設計投票辦法，請中選會也積極提出配套；此外，已有100多國執行「不在籍投票」，不需在防疫期間大規模返鄉、增加移動，請民主進步黨不要成為阻擋台灣民主進步的反動力量。

她還痛批，在許多民眾等不到紓困之際，民進黨竟編5800萬元公投宣傳費用，這麼豪邁、有錢，餵養1450領到爆、爽歪歪。

費鴻泰表示，國民黨團下週一將提案於7月7日至16日召開第十屆第三會期的第二次臨時會，審議「不在籍投票」，國民黨團已完成40人聯署，呼籲民進黨考慮實踐，其他國家已陸續落實，難道台灣不如韓國、新加坡嗎？他也提出「通訊投票」方案，人在台澎金馬境內才能使用，減少人員移動。

陳玉珍呼籲，不管是不是要如期舉行公投，希望一定要讓全國各地的選務人員在投票前完成兩劑疫苗施打、達成足夠保護力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法