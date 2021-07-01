中共百年黨慶 國民黨不拍賀電改發新聞稿

中國共產黨建黨100週年，拒絕拍發中共賀電的國民黨中央黨部，今日中午以發新聞稿的方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作。（歐新社）

2021/07/01 13:55

〔記者施曉光／台北報導〕今天是中國共產黨建黨100週年，堅持以無前例為由，拒絕拍發中共賀電的國民黨中央黨部，今日中午以發新聞稿的方式，表達國、共兩黨過去曾為民族救亡圖存而攜手合作，強調該黨總理孫中山所倡議、啟發的制度與價值，將是兩岸關係的最佳解方，並向中國共產黨喊話，在建黨百年之際，國、共兩黨都需要坦誠面對歷史。

國民黨方面昨天強調，過去無論國民黨或中國共產黨的黨慶，國、共兩黨都沒有給對方拍發賀電的前例，甚至還有黨務人士稱黨慶賀電是「假議題」，卻被包括前主席連戰、洪秀柱等多位泛藍人士的行動打臉，紛紛向中共建黨百年表達祝賀。

請繼續往下閱讀...

國民黨今日表示，回顧歷史，該黨先於中國共產黨27年投入革命與救國之路，國共兩黨曾經為了民族救亡圖存而攜手合作，但也因為理念、目標和手段的重大分歧而發生衝突，造成同胞手足相殘的悲劇，進而導致長時間海峽分治的局面。

國民黨表示，該黨在近代中國曾經的犧牲和成就，台灣的發展經驗和對改革開放的貢獻，以及中國大陸在經歷曲折探索和付出巨大代價後取得的成就，對於兩岸共同未來，都有正面意義，但也不能忽略海峽兩岸的持續對峙，仍是台澎金馬2350萬人面對的嚴峻挑戰。

國民黨強調，在冷戰結束後，該黨兩次執政都同時創造兩岸默契與拓展國際空間，但遺憾過去5年，兩岸和平穩定現狀快速崩塌，為解決當前兩岸難題，該黨去年提出的現階段兩岸政策報告，認為應持續推動兩岸交往對話，逆轉走向戰爭的惡意螺旋，在兩岸持續交往對話過程，該黨強調堅守中華民國立場。

國民黨並表示，該黨是開國政黨，本當以中華民國興亡榮辱為全黨責任，在兩岸政策中，更應該傳承百年來同志先賢犧牲奮鬥所追求的核心價值，而這個核心價值是追求民族的尊嚴平等、國民的自由民主、和經濟的繁榮均富，這些理想充分寫在中華民國憲法中，而且民國36年施行的憲法，不但彰顯兩岸的連結，開創台灣的民主自由，還成為兩岸往來的法律基礎，這是穩定兩岸關係的盤石。

國民黨並重申，該黨現階段兩岸政策報告，立足憲法求同存異，主張「基於中華民國憲法的92共識」，應用以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式的與時俱進，而且兩岸關係的進展，不能以民主自由的妥協為代價，更應彰顯台灣推行民主自由法治的寶貴經驗，從1992年開啟的辜汪會談、2005年開始的國共破冰和解，到2015年的「馬習會」兩岸突破困境的成功經驗顯示，能夠尊重兩岸分治現實並求同存異，就能為兩岸合作邁向未來開啟寬廣的道路。

最後，該黨呼籲此時此刻兩岸政黨都應該以追求台海的和平穩定、兩岸的繁榮發展、與人民的平等自由為己任，找回政治對話的基礎，找回人民交流的渠道，為人民解決問題，展望未來，該黨深信孫中山所倡議、啟發的制度與價值，將是兩岸關係的最佳解方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法