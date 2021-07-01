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    首頁　>　政治

    中共百年黨慶 連、洪、宋致賀吹捧

    2021/07/01 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕七月一日是中國共產黨創黨一百週年，國民黨對外宣稱目前仍然保持國、共溝通管道，但據了解，至昨日止，國民黨中央黨部不打算拍發賀電。黨內人士強調，過去無論國民黨或中國共產黨的黨慶，國、共兩黨都沒有給對方拍發賀電的前例，還有黨務人士稱黨慶賀電是一個假議題。不過，國民黨前主席連戰、親民黨主席宋楚瑜等人紛紛向中共建黨百年表達祝賀。

    中國新華社昨報導，包括連戰、宋楚瑜、前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典及無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及人士，都陸續向中共建黨百年表達祝賀。

    根據報導，連戰透過賀電表示，「中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設七十二年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！」他期盼兩岸關係和平發展，「所有中華兒女合力為我民族之事業再造新猷」。

    洪秀柱在賀函中說，「中華民族偉大復興是歷史的必然」，盼兩岸「促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢」。

    宋楚瑜則在賀電指出，「中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看」，至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，「實現中華民族復興」。

    國民黨主席江啟臣去年三月間當選及就任黨魁，都沒有收到中共賀電，藍營人士認為，由於江啟臣主張「親美」，曾經說過「反共」，加上競選黨魁期間曾對「九二共識」提出過質疑，因而被解讀是歷任國民黨主席中最不受北京信任的一個。

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