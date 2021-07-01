中共慶建黨百年 朱立倫：兩岸求同尊異才有和平未來

國民黨前主席朱立倫（左2）捐贈防疫物資給「汽車貨運商業同業公會」。（記者周敏鴻攝）

2021/07/01 12:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國共產黨建黨百年，國民黨前主席朱立倫上午前往桃園市龜山區亞慶聯合物流捐贈防疫物資給「汽車貨運商業同業公會」時談到，兩岸應「求同尊異」，任何擴大衝突、增加矛盾的行為都是不必要的，唯有互相了解、互相尊重，才能有和平的未來。

國民黨以「沒有前例」為由未發賀電給中國共產黨，朱立倫認為，對於中國共產黨建黨百年，有百年歷史的國民黨當然要有正式談話。他相信對年輕朋友而言，希望的是，對岸是富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族，同時也希望兩岸能尊重、友善、包容。

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另，朱立倫說，公投不論是否會延後，最重要的都是應推動不在籍投票，全世界已有115個國家可以不在籍投票，美、日、韓都可以，難道台灣比較差嗎？只要透過戶政系統就能推動不在籍投票，為何一定要讓民眾舟車勞頓？

至於全國三級警戒，朱立倫認為，流行疫情指揮中心應授權地方進行微解封，例如台北市開放夜市等，在安全、不影響三級警戒管制措施的前提下，進行彈性調整。他也呼籲執政黨應積極採購疫苗、發展代工，疫苗廠牌非常多，且多是美國、英國主導，實在不該有這麼多藉口。

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