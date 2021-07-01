國民黨前主席祝賀中共 綠委：至今還相信中共「要嘛是笨、要嘛是壞」

立法院民進黨團今召開記者會，批評國民黨前主席連戰、洪秀柱祝賀中共百年黨慶，是污辱台灣人民信仰的民主自由。（翻攝網路）

2021/07/01 12:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕今天是中共建黨百年，國民黨前主席洪秀柱、連戰、親民黨主席宋楚瑜等人皆向中共表達祝賀。立法院民進黨團今上午召開記者會表示，國民黨前主席對中共發的賀電，完全不提台灣自傲的民主自由，反而呼應對岸的民族主義，這是對台灣人民的汙辱、也是對失去民主自由的香港的污辱，呼籲國民黨應就前主席的說法作出表態。

民進黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰與立委洪申翰今共同召開記者會。

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民進黨立委洪申翰說，到現在還會相信中共的「要嘛是笨、要嘛是壞」，國民黨應出面表達清楚，壓制人民聲音的黨慶，為什麼還會有人表達支持。

羅致政表示，西方民主國家憂慮的情況正在香港快速發生，包含美、日、英、德、歐盟等民主國家，都對香港面臨媒體人員被逮捕、關閉的情況表達嚴重關切，台灣當然也不例外，當初原先要設計用在台灣上的一國兩制制度正快速被撕毀，只剩一國一制；羅致政說，當全世界都在聲援香港人民訴求的民主自由時，台灣國內卻有政黨對此議題有不同看法，讓大家感到相當的突兀。

羅致政也說，中共到目前為止還是不了解為什麼會與台灣民心越走越遠，中共持續用威脅恫嚇手段，騷擾台灣人民，完全違背習近平所稱，要以更大自信爭取台灣民心。

劉世芳則說，習近平是用口惠而實不至的方式解讀高度民主化的台灣，但台灣人民眼睛是雪亮的，大家都看見香港國安法實施後，事實上中國說的是一套、做的又是另一套。

黃世杰說，今天有許多台灣政治人物祝賀中共黨慶，但每年的七一也是香港上街遊行的日子，民進黨團不禁要問，國民黨這些前大老的行為，嚴重打臉香港人民，更是對中國這段時間的集權統治漠不關心，呼籲國民黨應對香港國安法、香港急速的改變提出看法，才符合民主國家在野黨的身分期待。

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