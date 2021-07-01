對中共感覺 民調：9成台灣人從無感、冷感到反感

台灣民意基金會今日公布「台灣人對中國共產黨的感覺」全國性民調。民調顯示，20歲以上台灣人中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%既無好感、也無反感，有4成7台灣人明顯對中國共產黨反感。（資料照）

2021/07/01 11:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共建黨一百週年，台灣民意基金會今日公布「台灣人對中國共產黨的感覺」全國性民調。結果顯示，在20歲以上台灣人中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%無好感、也無反感，有4成7台灣人明顯對中國共產黨反感。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，運用「感情溫度計」（Feeling Thermometer）這項政治科學工具，去測量台灣人對中國共產黨的感覺，是一個創舉，因為過去沒有人這樣做過，理論上也沒有任何問題。

請繼續往下閱讀...

該民調問及，「請您用0到100之間的數字，來表達您對中國共產黨的感覺」。以0到100來表示對政黨的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。

民調顯示，在20歲以上台灣人中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%既無好感、也無反感，11.1%不知道、拒答；整體來講，4成7台灣成年人明顯對中國共產黨有反感，1成的人有好感，3成2既無好感也無反感。

游盈隆強調，台灣人對中國共產黨反感或無感是一個極為普遍的現象，這種現象跨越了政黨、世代、性別、教育、階級、省籍族群與地理區域的界限，幾乎無所不在。連幾個指標性族群，如國民黨支持者或外省族群，對中國共產黨的平均感情溫度都低於50度。

游盈隆指出，總的來講，當中共熱烈慶祝建黨一百年，高舉中華民族偉大復興的大旗，大作中國夢的時候，台灣人民對中國共產黨的感覺是什麼？「心寒」兩字做了最貼切的詮釋。

民調訪問期間2021年6月15至19日，範圍為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶抽樣；有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法