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    公投案是否延期 民進黨團：應在疫情得控制下再行舉辦

    立法院民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳呼籲，中選會應審慎研議，公投應在疫情得以控制下再行舉辦。（翻攝網路）

    立法院民進黨團今召開記者會，幹事長劉世芳呼籲，中選會應審慎研議，公投應在疫情得以控制下再行舉辦。（翻攝網路）

    2021/07/02 12:54

    〔記者彭琬馨／台北報導〕中選會預計今下午宣布8月28日的公投案是否延期。立法院民進黨團幹事長劉世芳今表示，呼籲中選會審慎研議，應讓公投在疫情得以控制下再舉行，這並非是變向沒收公投；民進黨團書記長羅致政強調，盼中選會應專心處理選務工作可能因疫情面臨的困難，若真的無法做好相關配套，「該延期就應延期」。

    民進黨團今上午舉辦「江主席黨內選舉造勢，聯中以疫謀亂」記者會，幹事長劉世芳、書記長羅致政、副幹事長黃世杰與立委鄭運鵬出席。

    黃世杰說，公投法第24條規定，公投的編造、閱覽公告等，準用公職人員選罷法規定，依據公職人員選罷法，若發生可預見影響選舉進行的事件，可由中選會決定更改投票日期與場所，因此沒有所謂沒收公投的問題；黃世杰說，儘管這幾天確診數字看起來略有趨緩，但本周卻發生好幾起群聚感染事件，地方政府七、八月份最重要的工作應該是擴大疫苗施打率，在完成疫苗施打前，公投這類高風險的活動，審慎討論後應進行適當延期。

    黃世杰也說，不在籍投票因牽涉到是否能正確反映民意，包含通訊投票等，不應只是為了方便大家投票，在某次選舉前突然變更。

    羅致政說，民進黨團尊重中選會依照專業判斷做出的任何決定，只是要提醒中選會，審慎評估選務工作是否能公平公正辦理，目前選務工作受到疫情衝擊，勢必會增加許多成本，目前只討論到時間，但事實上，包含人力、選務流程等，都可能因為疫情增加額外工作量，希望中選會審慎研議，若沒做好相關配套該延期就要延期。

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