國民黨：政院紓困4.0不到位 幼兒園補教業現倒閉潮

國民黨今日上午召開「政院紓困4.0不到位！幼兒園補教業現倒閉潮」記者會。（照片國民黨提供）

2021/07/01 10:57

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「政院紓困4.0不到位！幼兒園補教業現倒閉潮」記者會，找來幼教、補教業者代表透過視訊向蔡政府喊話。該黨強調，面對「停課不停班」政策，多數私立幼兒園、補教業被迫空轉，人事費用、營運費用仍相當龐大，業者只能選擇退場或迎向倒閉。

國民黨文傳會主委王育敏表示，政府雖然有紓困措施，但申請流程太長、太慢，而且退件比例偏高，國民黨主張政府對於補教、幼教業的紓困補助應該從寬從速發放，簡化繁複紓困、貸款流程，紓困補助應納入老師、教保人員數，依師生比例增加各家補貼額度，紓困貸款利率由教育部直接分擔利息支付，如果疫情延長，應該協助鬆綁人事費用規範，提供業者與教職員工自主協商空間，放寬融資條件，現行融資額度應排除與紓困無關的貸款額度，莫讓幼教、補教業申貸無門，同時教育部應比照其他行業，協助降低房租收費。

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中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，教育提供的營運補助最高上限4萬元，全國4000多家幼教機構，目前只有通過900家申請，審核速度非常慢，而且補助金額形同杯水車薪。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，如果3級防疫管制持續下去，業者倒閉潮會更加嚴重，由於政府紓困程序及文件繁雜，造成家長與機構之間強烈矛盾與對立衝突，而且業者必須支付教職員全薪、房租等大量費用，政府卻只提供5至7月每人總計至多4萬元的部分薪資補貼。

中華民國補習教育事業協會理事長謝智芳表示，由於少子化關係，4年來台灣已經減少了1200家補教業者，政府紓困設下4大關卡，要求教職員工登錄，必須準備很多資料，還要初審、複審，至昨有約8000家送件，僅通過100家，全部審完大概要3個月，這不叫紓困補助，而是「過五關斬六將」，等到錢入帳時大概也都倒光了，他預估如果9月份還不通過，小型補習班至少會倒掉2成。

國民黨指出，以新北市804間私幼為例，6至7月份就有7成業者，約500多間幼兒園收不到雜費，根本發不出教職員工的薪資，遑論房租等其他營運成本，雖然教育部於6月4日開放紓困4.0申請，由於政府「停課不停班」政策，絕大多數私幼、補教業者零收入，卻還是要支付教職員全薪、房租等營運費用，教育部僅提供5至7月每人平均每月1萬3千元補助，完全沒有考量支出項目的複雜度與高昂營運成本。

國民黨立委林奕華回應，有關業者所提紓困、貸款等事宜，她會再與相關政府部門溝通改善，同時要求政府提供更多政策工具，透過減稅，讓房東願意調降租金來回饋幼補教業者。

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