跟江啟臣別苗頭？ 朱立倫會藍委推828公投不在籍投票

國民黨前主席朱立倫拋出不在籍投票，到立法院拜會國民黨團。（記者林良昇攝）

2021/06/30 10:28

〔記者林良昇／台北報導〕中選會7月2日將討論828公投是否延辦，國民黨前主席朱立倫有別於國民黨中央，拋出不在籍投票議題，今更拜會立法院國民黨團，凝聚共識，朱會後表示，黨團共識認為無論何時都要推動，跟公投是否延辦並無關係，民進黨沒有理由再阻擋。

國民黨主席改選因爆發的國內武漢肺炎疫情而順延，預計於8月28日舉辦的全國性公投是否延辦備受矚目，在國民黨中央日前宣布對828公投的4項決議，被視為黨主席角逐者的朱立倫拋出有別於黨中央的不在籍投票議題，與現任黨主席江啟臣互別苗頭的意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

在昨天拋出因應疫情持久戰的不在籍投票議題後，朱立倫今就前往立法院拜會國民黨團，與國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等立委會談。

朱立倫會後受訪時說，不在籍投票是國民黨長期的主張，從2013年開始就持續推動，民進黨用各種理由杯葛，這次的疫情，非常確定未來的防疫措施不會是短期，可能變成常態，為了確保民主，應儘快推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見。

朱立倫指出，不在籍投票在疫情當中可以幫大家省車錢又顧安全，不用因交通有染疫風險，且在嚴格境管下，台灣人要回來投票，入境後的嚴格境管，任何的居家檢疫、居家隔離、自主管理，也都沒有辦法投票，唯有不在籍投票才是解方，全世界也已經有115個國家在推動，包含日本、韓國等先進國家，民進黨沒有理由再阻擋。

朱立倫表示，黨團成員和他都認為，不管是828公投或明年大選等任何時間，都要推動不在籍投票，因為不在籍投票是民主權利的保障，跟投票時間點無關。

國民黨前主席朱立倫拜會國民黨團，與黨團幹部會談。（朱立倫辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法