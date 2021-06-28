江啟臣：民眾關心疫情對公投不熱 但不代表立場改變

中選會7月2日討論828公投是否辦理延期，國民黨主席江啟臣今重申，若持續三級警戒狀態，無法舉辦公投，中選會應儘速決定。（資料照）

2021/06/28 09:29

〔記者林良昇／台北報導〕中選會7月2日討論828公投是否辦理延期，國民黨主席江啟臣今重申，若持續三級警戒狀態，無法舉辦公投，中選會應儘速決定﹔江也認為，民眾現階段關心疫情，對公投熱度不高，但並不代表對公投立場的改變，民意心意已決，是否出門投票而已。

全國武漢肺炎三級警戒延長至7月12日，828公投是否延期受外界關注，中選會擬於7月2日討論。江啟臣今接受廣播節目電話專訪表示，公投和疫情都是全國性的，中選會和疫情指揮中心的意見是主要意見，其他人沒辦法單獨決定，民眾最關心的是防疫能不能落實。

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江啟臣說，若持續三級警戒，就沒有舉辦公投的可能，過去包含罷韓、高雄市長補選、罷免投票，都沒有到達過二級警戒，就算828公投時已回到二級警戒，也必須要定出詳細規則、配套，都要講清楚，也要提前因應，必須兼顧落實防疫和保障民權，不管做什麼決定，要有足夠時間讓人民準備。

江啟臣認為，現階段民眾最關心的就是疫情、疫苗、紓困、解封等4大關注點，對於公投相對熱度不高，但這不代表對公投議題立場的改變，民怨是沸騰的，很多議題民眾心意已決，只是要不要出門投票而已。

此外，對於原訂於7月24日舉辦的國民黨主席改選也受三級警戒影響順延，江啟臣表示，國民黨中常會之前已決定，等降為二級警戒後的中常會討論選舉日期﹔不只黨主席，中常委也會有任期逾期的問題，很多種可能性都不能排除，他都尊重黨內大家的意見。

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