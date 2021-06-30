精簡疫調等同匡列人數不足？ 林穎孟：柯文哲必須公布疫調資料

林穎孟指出，柯文哲從不在記者會向市民報告北市府的疫調資訊，因為他說「沒意義」。（資料照）

2021/06/30 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，疫情持續延燒，而北市府的疫調及匡列措施是否有效也成為各界焦點。台北市議員林穎孟在臉書表示，呼籲北市府必須要市民公布詳細的疫調資訊。

林穎孟表示，她從6月就一直呼籲北市府要落實精準疫調，並公布較嚴重的感染區疫調和公共足跡，讓市民透過公開資訊來確認是否接觸過確診案例，二來也是讓人了解目前政府控制病毒的狀況。

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林穎孟指出，柯文哲的「精準疫調」，在本質就是「擴大匡列」，近期在北農、市府兩地確診匡列實作狀況為北農截至26日為止確診89人、匡列267人，平均確診1人匡列3人；北市府截至25日確診103人、匡列214人，平均確診1人匡列2人。另外，北農在專案報告上的匡列對象，包括駐警隊、送貨員、菜攤雇工，在北農辦公場域接觸人數都是0人。

林穎孟質疑：「都沒接觸人？可能嗎？很抱歉，台北沒有接觸史關聯圖。原來市長的『擴大匡列』就是1人確診平均匡列2至3人？真的有擴大嗎？很抱歉，這就是台北的精簡疫調。」

林穎孟強調：「已知訊息不恐怖，恐怖的是未知。」北市府的疫調資訊，柯文哲從不在記者會向市民報告，因為他說「沒意義」，對此北市議員也必須不斷追問、開委員會才有可能知道這些資訊。林穎孟表示，若議員受疫情限制無法開會，就只能靠索資和書面質詢，但市府可以一週還不提供資料，或是只提供少部分資料，這樣根本無從監督。

林穎孟直言：「我也不是想拿其他縣市比較，只是其他縣市確診人數沒有台北多，匡列人數卻比台北多。」同時她也提及北農總經理在28日對她的答覆，內容指出：「6月23日以後快篩者都尚未做PCR，這週四五，北市府預計針對北農、漁產、畜產、花木、環南市場，進行一萬以上大規模PCR。」這也讓林穎孟無奈地說：「望台北平安。」

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