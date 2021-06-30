北市批發市場攤商接種 林昶佐爆：有人打完疫苗才被通知確診

林昶佐在臉書爆料，有環南攤商反映，有人打完疫苗後才被通知確診。（資料照）

2021/06/30 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司、環南市場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，台北市長柯文哲針對台北五大批發市場1.3萬人全面施打疫苗。不過有環南市場攤商表示，27日才臨時接到施打疫苗通知，28日前往接種地點後，發現排隊人潮眾多，恐有群聚風險。立委林昶佐昨晚在臉書貼文爆料，有環南攤商反映，有人打完疫苗後才被通知確診，讓許多排隊一起打疫苗的人們都十分恐慌。

林昶佐表示，北市府目前正為了批發市場業者施打疫苗，過去雖然爆出接送巴士人擠人、排隊施打未安排社交距離等問題，但北市府先前公布的是幫「篩檢陰性者」全面施打疫苗，染疫風險較低，所以民眾沒有太大擔憂。

請繼續往下閱讀...

林昶佐提到，在接獲攤商反應後，才發現北市府早就「不等篩檢結果」就幫所有攤商打疫苗，結果仍然不把防疫措施安排好，現在就出現有人打完疫苗才被通知確診的狀況發生，造成攤商們擔心排隊打疫苗卻群聚染疫的風險。

林昶佐指出，除了有攤商打完疫苗才被通知確診，還有出現確診者的隔壁攤商未被匡列，自行快篩並進一步PCR才發現確診的案例。林昶佐強調，目前已經請市議員盡快督促北市府，改善接種疫苗動線及社交距離，並盡速做好疫調及匡列工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法