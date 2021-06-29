北市5大市場1.3萬人 週四大規模驗PCR
〔記者鄭名翔、楊心慧、吳柏軒／台北報導〕台北農產運銷公司、環南市場疫情延燒，台北市長柯文哲針對五大批發市場、一．三萬餘人全面施打疫苗圍堵，卻臨時通知施打日期，導致昨早的施打動線混亂、群聚亂象。柯文哲昨再宣布，因疫苗接種後需約兩週才有保護力，因此七月一、二日先採大規模核酸PCR檢測，請中央協助介接篩檢及疫苗資料庫。
環南市場攤商前天中午才臨時接到施打疫苗通知，昨天趕到接種現場，聯合醫院湧入排隊人潮，眾人苦等又造成群聚風險。議員應曉薇怒批北市府未透過書面、網路提前告知，導致現場失控，完全無法保持安全社交距離。
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北市聯合醫院副總院長許家禎解釋，因較晚拿到施打名冊才延遲通知，將改進造冊及通知程序。
請中央協助介接篩檢 1.3萬劑疫苗爭取補回
柯文哲昨主持北市防疫記者會時說明，七月一、二日將由聯醫、亞東醫院、台北榮總醫院，對萬大第一果菜市場、濱江第二果菜市場、環南市場三處共一萬三五九○人檢測PCR；後續需中央協助介接全國的篩檢及疫苗資料庫，方便北市建立北市疫苗Ｅ化護照。此外，北市為處理市場疫情耗費一．三萬多劑疫苗，將向中央爭取補回。
而柯文哲日前才鬆口稱，已請衛福部醫福會執行長王必勝對北農案協助，但北市議員林穎孟昨質疑，市府並未向中央發出公文，此事根本未定案， 「市長講幹話」。副市長黃珊珊解釋，自疫情爆發以來，與王必勝就以LINE的文字及電話保持聯繫，此事並無公文來往。而針對批發市場大規模PCR篩檢計畫已告知王必勝，請他協助介接全國資料庫，其他業務則由北市府與配合的醫學中心執行。