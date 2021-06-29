北市5大市場1.3萬人 週四大規模驗PCR

北市環南市場攤商與工作人員昨搭市府安排的專車前往市立聯合醫院陽明院區施打疫苗。（記者朱沛雄攝）

2021/06/29 05:30

〔記者鄭名翔、楊心慧、吳柏軒／台北報導〕台北農產運銷公司、環南市場疫情延燒，台北市長柯文哲針對五大批發市場、一．三萬餘人全面施打疫苗圍堵，卻臨時通知施打日期，導致昨早的施打動線混亂、群聚亂象。柯文哲昨再宣布，因疫苗接種後需約兩週才有保護力，因此七月一、二日先採大規模核酸PCR檢測，請中央協助介接篩檢及疫苗資料庫。

環南市場攤商前天中午才臨時接到施打疫苗通知，昨天趕到接種現場，聯合醫院湧入排隊人潮，眾人苦等又造成群聚風險。議員應曉薇怒批北市府未透過書面、網路提前告知，導致現場失控，完全無法保持安全社交距離。

請繼續往下閱讀...

北市聯合醫院副總院長許家禎解釋，因較晚拿到施打名冊才延遲通知，將改進造冊及通知程序。

請中央協助介接篩檢 1.3萬劑疫苗爭取補回

柯文哲昨主持北市防疫記者會時說明，七月一、二日將由聯醫、亞東醫院、台北榮總醫院，對萬大第一果菜市場、濱江第二果菜市場、環南市場三處共一萬三五九○人檢測PCR；後續需中央協助介接全國的篩檢及疫苗資料庫，方便北市建立北市疫苗Ｅ化護照。此外，北市為處理市場疫情耗費一．三萬多劑疫苗，將向中央爭取補回。

而柯文哲日前才鬆口稱，已請衛福部醫福會執行長王必勝對北農案協助，但北市議員林穎孟昨質疑，市府並未向中央發出公文，此事根本未定案， 「市長講幹話」。副市長黃珊珊解釋，自疫情爆發以來，與王必勝就以LINE的文字及電話保持聯繫，此事並無公文來往。而針對批發市場大規模PCR篩檢計畫已告知王必勝，請他協助介接全國資料庫，其他業務則由北市府與配合的醫學中心執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法