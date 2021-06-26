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    政院宣布 台積電、鴻海完成BNT專案採購文件簽署

    行政院發言人羅秉成表示，台積電、鴻海完成BNT專案採購文件簽署。（資料照）

    行政院發言人羅秉成表示，台積電、鴻海完成BNT專案採購文件簽署。（資料照）

    2021/06/26 11:32

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前宣布政府決定授權台積電及鴻海永齡基金會，洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗捐給政府，政院發言人羅秉成今天進一步表示，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，昨天政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需的法律文件，以加速推動本捐贈專案採購的進程。

    據了解，台積電及鴻海拿到政府的專案同意採購的法律文件後，就可直接與BNT德國原廠或其代理商上海復星洽談採購事宜。

    羅秉成表示，關於台積電、鴻海永齡基金會捐贈政府BNT疫苗專案的進度，政府已完成此一階段承諾的協助事項，而兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要之協助。

    羅秉成表示，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估兩捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府因此安排此一緊急的專案採購，政府感謝兩捐贈單位這段期間的努力，冀望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

    行政院18日由羅秉成召開記者會宣布，政府將發函授權台積電及鴻海永齡基金會，直接向原廠或其代理商洽談購買各500萬劑BNT德國原廠製造的疫苗，並且從原廠直接送抵台灣捐贈予政府。

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